Курс валют у Луцьку 9 лютого

Курс валют у Луцьку 9 лютого
9 лютого готівковий курс долара становить 39.95, продають його за 40.10.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.70, а продають за – 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,07.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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