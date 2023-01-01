Курс валют у Луцьку 9 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.70, а продають за – 43.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,07.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 лютого готівковий курс долара становить 39.95, продають його за 40.10.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.70, а продають за – 43.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,07.

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