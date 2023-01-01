Росія втратила у війні понад 135 тисяч солдатів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,

танків – 3 255 (+2) од,



бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,



артилерійських систем – 2 244 (+8) од,



РСЗВ – 463 (+2) од,



засобів ППО – 232 (+4) од,



літаків – 295 (+0) од,



гелікоптерів – 285 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,



крилатих ракет – 796 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,



спеціальної техніки – 211 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували понад 900 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,танків – 3 255 (+2) од,бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,артилерійських систем – 2 244 (+8) од,РСЗВ – 463 (+2) од,засобів ППО – 232 (+4) од,літаків – 295 (+0) од,гелікоптерів – 285 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,спеціальної техніки – 211 (+0) од.Дані уточнюються.

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