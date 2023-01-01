Росія втратила у війні понад 135 тисяч солдатів

Росія втратила у війні понад 135 тисяч солдатів
За минулу добу українські захисники ліквідували понад 900 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
танків – 3 255 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,

артилерійських систем – 2 244 (+8) од,

РСЗВ – 463 (+2) од,

засобів ППО – 232 (+4) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,

крилатих ракет – 796 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,

спеціальної техніки – 211 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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