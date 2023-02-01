Росіяни почали наступ на Луганщині. ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів, – ISW





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За даними інституту, російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області.



Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, і російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної.



Аналітики відзначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового.



На думку експертів, залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.



Наступ окупантів, припускають в інституті, ще не набрав повного темпу; російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була розго



Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.



"Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу", – ідеться у звіті.



За повідомленнями, командування так званої "Народної міліції" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, в рамках зусиль з посилення деградованих сил "ДНР" напередодні неминучого російського наступу.



ISW раніше не спостерігав російських військовослужбовців у підпорядкуванні формувань "ДНР", і це твердження, якщо воно відповідає дійсності, свідчить про те, що російські війська, ймовірно, зміцнюють деградовані формування "ДНР" за допомогою мобілізованого особового складу, мобілізованого в самій Росії, оскільки "ДНР" не в змозі компенсувати свої власні втрати.



Експерти зазначають: Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагатиметься виправити низьку ефективність сил "ДНР/ЛНР" шляхом швидкої інтеграції російського особового складу.



У звіті йдеться і про те, що російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки російської військової промисловості до затяжної війни в Україні, а також, ймовірно, створюють додаткові умови для ухилення від санкцій.



Російські чиновники також, ймовірно, запропонували ці заходи в координації з нещодавнім указом про виключення російських чиновників з-під дії вимог щодо подання декларацій про доходи та пропозиціями щодо скасування процедур федеральних закупівель.



Кремль, можливо, створює систему субсидій і пільг, розроблену з мінімальним наглядом і обліком.



У ISW відзначають: відсутність контролю та обліку, ймовірно, дозволить російським компаніям легше уникати міжнародних режимів санкцій, спрямованих на російську військову промисловість.



"Зусилля Кремля підготувати російську військову промисловість до затяжної війни в Україні частково спираються на здатність російської військової промисловості мати постійний доступ до численних захищених ланцюжків поставок ключових зарубіжних компонентів, які за інших умов не можуть бути вироблені", – підсумовують в інституті.



Основні висновки ISW за 8 лютого:



Російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області.



Залучення значної частини щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дозволяють російським військам досягти значних успіхів.



Командування так званої "ДНР", за повідомленнями, взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, на підтримку зусиль, спрямованих на посилення деградованих сил фейкової республіки напередодні неминучого російського наступу.



Повідомлення про підпорядкування російських мобілізованих військовослужбовців формуванням "ДНР" може також свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань "ДНР" і "ЛНР" до складу Збройних сил Росії, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.



Російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки російської військової промисловості до затяжної війни в Україні, а також, ймовірно, створюють нові умови для ухилення від санкцій.



Війська РФ продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні операції поблизу Кремінної.

Окупанти провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.



За повідомленнями, російські та українські війська продовжують дрібномасштабні перестрілки та розвідувальну діяльність у дельті Дніпра і на Кінбурнській косі.



За повідомленнями, група "Вагнера" вдається до більш примусової тактики у своїй кампанії з вербування ув'язнених, можливо, у відповідь на зниження ефективності цієї кампанії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.За даними інституту, російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області.Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, і російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної.Аналітики відзначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового.На думку експертів, залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.Наступ окупантів, припускають в інституті, ще не набрав повного темпу; російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була розгоХоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей."Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу", – ідеться у звіті.За повідомленнями, командування так званої "Народної міліції" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, в рамках зусиль з посилення деградованих сил "ДНР" напередодні неминучого російського наступу.ISW раніше не спостерігав російських військовослужбовців у підпорядкуванні формувань "ДНР", і це твердження, якщо воно відповідає дійсності, свідчить про те, що російські війська, ймовірно, зміцнюють деградовані формування "ДНР" за допомогою мобілізованого особового складу, мобілізованого в самій Росії, оскільки "ДНР" не в змозі компенсувати свої власні втрати.Експерти зазначають: Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагатиметься виправити низьку ефективність сил "ДНР/ЛНР" шляхом швидкої інтеграції російського особового складу.У звіті йдеться і про те, що російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки російської військової промисловості до затяжної війни в Україні, а також, ймовірно, створюють додаткові умови для ухилення від санкцій.Російські чиновники також, ймовірно, запропонували ці заходи в координації з нещодавнім указом про виключення російських чиновників з-під дії вимог щодо подання декларацій про доходи та пропозиціями щодо скасування процедур федеральних закупівель.Кремль, можливо, створює систему субсидій і пільг, розроблену з мінімальним наглядом і обліком.У ISW відзначають: відсутність контролю та обліку, ймовірно, дозволить російським компаніям легше уникати міжнародних режимів санкцій, спрямованих на російську військову промисловість."Зусилля Кремля підготувати російську військову промисловість до затяжної війни в Україні частково спираються на здатність російської військової промисловості мати постійний доступ до численних захищених ланцюжків поставок ключових зарубіжних компонентів, які за інших умов не можуть бути вироблені", – підсумовують в інституті.Російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області.Залучення значної частини щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дозволяють російським військам досягти значних успіхів.Командування так званої "ДНР", за повідомленнями, взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, на підтримку зусиль, спрямованих на посилення деградованих сил фейкової республіки напередодні неминучого російського наступу.Повідомлення про підпорядкування російських мобілізованих військовослужбовців формуванням "ДНР" може також свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань "ДНР" і "ЛНР" до складу Збройних сил Росії, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.Російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки російської військової промисловості до затяжної війни в Україні, а також, ймовірно, створюють нові умови для ухилення від санкцій.Війська РФ продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні операції поблизу Кремінної.Окупанти провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.За повідомленнями, російські та українські війська продовжують дрібномасштабні перестрілки та розвідувальну діяльність у дельті Дніпра і на Кінбурнській косі.За повідомленнями, група "Вагнера" вдається до більш примусової тактики у своїй кампанії з вербування ув'язнених, можливо, у відповідь на зниження ефективності цієї кампанії.

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