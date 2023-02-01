Число жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищило 15 тисяч





Про це повідомляє



Зокрема, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 12 873 людини. Понад 60 тисяч людей поранені, передає CNN Turk.



Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8, що стався в понеділок, різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів.



У Сирії загинули щонайменше 2 992 особи.



Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.



ЄС організує донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 15 тисяч людей, тоді як рятувальники продовжують намагатися врятувати незліченну кількість людей, які все ще перебувають під завалами.Про це повідомляє "Європейська правда" Зокрема, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 12 873 людини. Понад 60 тисяч людей поранені, передає CNN Turk.Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8, що стався в понеділок, різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів.У Сирії загинули щонайменше 2 992 особи.Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.ЄС організує донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

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