Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам

Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам
При взятті на облік з безробіття чоловіки працездатного віку та жінки з медичною освітою обов'язково мають пред'явити військовий квиток. Відповідна постанова Уряду почала діяти з липня 2022 року.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора Луцької філії Волинського центру зайнятості Ірина Гурська.

З її слів, до введення в дію постанови військово-обліковий документ пред'являли тільки особи, які звільнені з військової строкової служби та військовослужбовці, які звільнені із військової служби. А зараз коло громадян, яким є обов'язковий цей документ значно розширився.

Якщо військового квитка немає, то клієнтам в послугах не відмовляють: доступ до усіх вакансій надають, — каже кар'єрна радниця Ліна Світач. З її слів, не можуть лише поставити на облік та відповідно призначити допомогу по безробіттю.
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам

У другому півріччі 2022-го кількість чоловіків на обліку в міському центрі зайнятості зменшилася, – каже заступниця директора філії Ірина Гурська. Якщо в першому півріччі 2022 року чоловіки становили 35 % від загальної кількості безробітних, то в другому півріччі – це 30 %. Станом на початок 2023-го року на облік в Луцькій філії центру зайнятості перебуває 963 безробітних і 28 % з них – це чоловіки.

52-річний лучанин Руслан Лазар шукає роботу. Раніше працював лікарем-стоматологом, але за станом здоров'я звільнився. Коли прийшов ставати на облік, йому повідомили, що треба військовий квиток. Приніс. Каже: до війська його не взяли, бо не пройшов медкомісію.
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам

У Луцькій філії центру зайнятості на одну безробітну людину припадає одна вакансія, – говорить кар'єрна радниця Ліна Світач.

Серед нових вакансій у Луцькій філії центру зайнятості шукають охочих на посаду оператор безпілотника. Охочих направляють на навчання у Рівне.

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Теги: Волинь, військовий квиток, працевлаштування
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