Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ

Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.
Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ

Заходи з викриття злочину проводили співробітники оперативних підрозділів та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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