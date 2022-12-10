Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ





Про це



Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства «Укрзалізниця».



Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.



У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.



Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.



Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.



У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.



Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові.



Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.



Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.



Заходи з викриття злочину проводили співробітники оперативних підрозділів та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства «Укрзалізниця».Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові.Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.Заходи з викриття злочину проводили співробітники оперативних підрозділів та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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