У Ковелі для переселенців відремонтують два будинки за 1,8 млн євро





Про це Ігор Чайка.



"На позачерговій сесії міської ради затвердили Договір про грант від НЕФКО на облаштування у Ковелі житла для внутрішньо переміщених осіб. Ковель отримає 1 860 000 євро від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.



У липні 2022 на сесії міської ради ми з депутатами ухвалили рішення про залучення безповоротної фінансової допомоги. Тепер - ухвалили і сам Договір між НЕФКО та Ковельською міською радою.



Дві нежитлові будівлі на Драгоманова,17 реконструююватимуть під багатоквартирні житлові будинки для людей, що вимушено переїхали до нашого міста", - йдеться в повідомленні.



Як залучатимуться кошти?



Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо підряднику. Перед тим будуть проведені тендери на всі потрібні ремонтні роботи. На виході будуть житлові приміщення, повністю готові до заселення.



"Реалізація такого міжнародного проєкту в Ковелі допоможе частково вирішити питання з житлом для внутрішньо переміщених осіб. Це також шанс для міста відновити та покращити інфраструктуру", - наголосив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дві нежитлові будівлі на Драгоманова,17 реконструюють під багатоквартирні житлові будинки для людей, що вимушено переїхали до Ковеля.Про це повідомив мер Ковеля"На позачерговій сесії міської ради затвердили Договір про грант від НЕФКО на облаштування у Ковелі житла для внутрішньо переміщених осіб. Ковель отримає 1 860 000 євро від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.У липні 2022 на сесії міської ради ми з депутатами ухвалили рішення про залучення безповоротної фінансової допомоги. Тепер - ухвалили і сам Договір між НЕФКО та Ковельською міською радою.Дві нежитлові будівлі на Драгоманова,17 реконструююватимуть під багатоквартирні житлові будинки для людей, що вимушено переїхали до нашого міста", - йдеться в повідомленні.Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо підряднику. Перед тим будуть проведені тендери на всі потрібні ремонтні роботи. На виході будуть житлові приміщення, повністю готові до заселення."Реалізація такого міжнародного проєкту в Ковелі допоможе частково вирішити питання з житлом для внутрішньо переміщених осіб. Це також шанс для міста відновити та покращити інфраструктуру", - наголосив Ігор Чайка.

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