Волинянину, який воює, прийшла повістка: пояснення військкомату

Михайлу Оніжуку, який захищає Україну від збройної агресії з першого дня повномасштабного вторгнення, принесли повістку від місцевого військкомату.



Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.



За словами чоловіка, вранці 24 лютого він виїхав з дому, аби захищати країну.



«Я воюю з 24 лютого. Автомат і набої до нього мені видала поліція у Києві. Я не ховаюся і не ухиляюся від війни, і всі знають, що я воюю. Я - тут. Тому приїжджайте, і давайте мені повістку, я зустріну, якщо командир відпустить. Слава Україні», - каже чоловік.



Як пояснили виданню



«Під час спілкування з мамою Михайла Оніжука було встановлено, що даний військовозобов’язаний ще 24 лютого 2022 року вибув у напрямку Києва, щоб приєднатись до одного з підрозділів Сил оборони України. Офіційно (та навіть не офіційно) будь-яких документів щодо зарахування громадянина Михайла Оніжука до Збройних Сил України чи інших підрозділів Сил оборони України до Ковельського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надходило», - йдеться у відповіді.



«Ковельським центром Михайло Оніжук до Збройних Сил України чи інших підрозділів Сил оборони України не призивався. Таким чином, Михайло Оніжук на даний час все ще перебуває на обліку Ковельського РТЦК та СП як військовозобов’язаний», - повідомили в обласному військкоматі.



За їхніми даними Ковельський терцентр не володіє інформацією про місцеперебування та місце служби військовозобов’язаного Михайла Оніжука.



«У випадку, якщо Михайло Оніжук офіційно вступив на військову службу в іншому регіоні, кадровий орган його військового підрозділу мав би надіслати до Ковельського центру витяг з наказу про зарахування Михайла Оніжука на військову службу. Станом на 8 лютого 2023 року до Ковельського центру будь-яких документів щодо громадянина Михайла Оніжука не надходило. З метою вирішення даної ситуації, Михайлу Оніжуку потрібно звернутись до командування свого підрозділу, щоб вони надіслали до Ковельського центру офіційний документ про зарахування його на військову службу», - зазначають у військкоматі.



Також вони додатково повідомляють, що з подібною метою, а також з метою уточнення облікових даних військовозобов’язаних і визначення загальної картини мобілізаційного ресурсу, в області проводиться оповіщення військовозобов’язаних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанину, який захищає Україну від збройної агресії з першого дня повномасштабного вторгнення, принесли повістку від місцевого військкомату.Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.За словами чоловіка, вранці 24 лютого він виїхав з дому, аби захищати країну.«Я воюю з 24 лютого. Автомат і набої до нього мені видала поліція у Києві. Я не ховаюся і не ухиляюся від війни, і всі знають, що я воюю. Я - тут. Тому приїжджайте, і давайте мені повістку, я зустріну, якщо командир відпустить. Слава Україні», - каже чоловік.Як пояснили виданню ВСН у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, в рамках оповіщення військовозобов’язаних, для прибуття до Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаному Михайлу Оніжуку була виписана повістка для уточнення і звірки облікових даних.«Під час спілкування з мамою Михайла Оніжука було встановлено, що даний військовозобов’язаний ще 24 лютого 2022 року вибув у напрямку Києва, щоб приєднатись до одного з підрозділів Сил оборони України. Офіційно (та навіть не офіційно) будь-яких документів щодо зарахування громадянина Михайла Оніжука до Збройних Сил України чи інших підрозділів Сил оборони України до Ковельського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надходило», - йдеться у відповіді.«Ковельським центром Михайло Оніжук до Збройних Сил України чи інших підрозділів Сил оборони України не призивався. Таким чином, Михайло Оніжук на даний час все ще перебуває на обліку Ковельського РТЦК та СП як військовозобов’язаний», - повідомили в обласному військкоматі.За їхніми даними Ковельський терцентр не володіє інформацією про місцеперебування та місце служби військовозобов’язаного Михайла Оніжука.«У випадку, якщо Михайло Оніжук офіційно вступив на військову службу в іншому регіоні, кадровий орган його військового підрозділу мав би надіслати до Ковельського центру витяг з наказу про зарахування Михайла Оніжука на військову службу. Станом на 8 лютого 2023 року до Ковельського центру будь-яких документів щодо громадянина Михайла Оніжука не надходило. З метою вирішення даної ситуації, Михайлу Оніжуку потрібно звернутись до командування свого підрозділу, щоб вони надіслали до Ковельського центру офіційний документ про зарахування його на військову службу», - зазначають у військкоматі.Також вони додатково повідомляють, що з подібною метою, а також з метою уточнення облікових даних військовозобов’язаних і визначення загальної картини мобілізаційного ресурсу, в області проводиться оповіщення військовозобов’язаних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію