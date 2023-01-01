У волинському театрі показали, як готуються до прем'єри «Хай живе любов». ВІДЕО

«Хай живе любов». Актори й акторки активно готуються до зустрічі із глядачами.



Відео із генеральної репетиції театр опублікував на своєму Ютуб-каналі.



«Ось як активно ми готуємося до зустрічі з вами, наші найулюбленіші гості – наші глядачі!



На вас чекає вистава, повна жартів, музики, танців, інтриг та, звісно ж, любові! Тож швидше бронюйте квитки і поспішайте до нас – гарний вечір гарантуємо», – зазначають у театрі.







Нагадаємо, Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука. Особлива складова – чарівлива музика волинянина Петра Свіста, яку ви захочете наспівувати навіть після закінчення вистави.



«Військова служба сповнена небезпек, хвилювань та метушні, саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують провести відпочинок у його маєтку. Головна умова – жодних жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості прибувають рідні сестри майора, та ще й не самі: з ними – всюдисущі меткі служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – самого власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає і тут починається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів», – йдеться в описі сюжету вистави «Хай живе любов».



Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти – і ось, історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар.



Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



Або купуйте на сайті karabas.com.

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