Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО

Юрій Погуляйко розповів, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію.



Про це йдеться у його



"Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу", - сказав Погуляйко.



Наразі



Подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з яких – в обласному центрі. А також у Ковелі, Володимирі, Маневичах та Камінь-Каширську.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської ОВАрозповів, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію.Про це йдеться у його Телеграм-каналі. "Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу", - сказав Погуляйко.Наразі триває набір добровольців у бригади «Гвардії наступу». Серед них є і бригада «Сталевий кордон», який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни.Подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з яких – в обласному центрі. А також у Ковелі, Володимирі, Маневичах та Камінь-Каширську.

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