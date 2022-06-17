Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО

Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

"Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу", - сказав Погуляйко.

Наразі триває набір добровольців у бригади «Гвардії наступу». Серед них є і бригада «Сталевий кордон», який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни.

Подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з яких – в обласному центрі. А також у Ковелі, Володимирі, Маневичах та Камінь-Каширську.

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Теги: Білорусь, кордон, Волинь, Погуляйко
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