На Волині розпочали набір до бригад «Гвардії наступу». ВІДЕО





Про це розповів Вадим Дмитрук.



З його слів, заявки кандидата можна заповнити в ЦНАПах Луцька, Ковеля, Володимира, Каменя-Каширського та Маневичів або подати заявку самостійно онлайн. Добровольці можуть вступити до штурмових підрозділів поліції, Нацгвардії чи прикордонної служби.



Вадим Дмитрук зазначив: Держприкордонслужба формує одну штурмову бригаду "Сталевий кордон", де добровольці можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до цього підрозділу. Каже: беруть людей як з військовим досвідом, так і без нього.



"Приймаються люди з військовим досвідом, але якщо в людини немає належної підготовки, військового досвіду, то пізніше, коли людину буде зараховано по мобілізації чи за контрактом – з нею буде проводитися допідготовка. До того періоду, доки людина не стане кваліфікованим бійцем певного підрозділу", – сказав прикордонник.



У Нацполіції формують бригаду під назвою "Лють". Аби потрапити у формування, людині потрібно заповнити анкету, пройти згодом медичне обстеження та здати нормативи (як для чоловіків, так і для жінок", – говорить співробітниця Національної поліції Вікторія Веремчук.



"Жінок також набирають в цю об’єднану штурмову бригаду. Люди знають, приходять. Зараз не так багато, але приходять. Ми самі підходимо, запитуємо, пропонуємо", – каже поліцейська.



У Національній гвардії нині проводять набір до шести штурмових бригад: "Азов", "Буревій", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Червона Калина". Кількість добровольців, які записались на Волині, військові не називають.







Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади «Гвардія наступу», до яких уже можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. На Волині оприлюднили адреси, куди можна звернутися, аби приєднатися до «Гвардії наступу».



Довідково: Штурмові підрозділи – це підрозділи, які здійснюють безпосередньо відсіч збройної агресії, тобто є підрозділами швидкого реагування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У шести Центрах надання адмінпослуг на Волині відкрили рекрутингові центри, де громадяни можуть записатися до новосформованих військових бригад "Гвардії наступу".Про це розповів Суспільному керівник відділу комплектування 6-го прикордонного загонуЗ його слів, заявки кандидата можна заповнити в ЦНАПах Луцька, Ковеля, Володимира, Каменя-Каширського та Маневичів або подати заявку самостійно онлайн. Добровольці можуть вступити до штурмових підрозділів поліції, Нацгвардії чи прикордонної служби.Вадим Дмитрук зазначив: Держприкордонслужба формує одну штурмову бригаду "Сталевий кордон", де добровольці можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до цього підрозділу. Каже: беруть людей як з військовим досвідом, так і без нього."Приймаються люди з військовим досвідом, але якщо в людини немає належної підготовки, військового досвіду, то пізніше, коли людину буде зараховано по мобілізації чи за контрактом – з нею буде проводитися допідготовка. До того періоду, доки людина не стане кваліфікованим бійцем певного підрозділу", – сказав прикордонник.У Нацполіції формують бригаду під назвою "Лють". Аби потрапити у формування, людині потрібно заповнити анкету, пройти згодом медичне обстеження та здати нормативи (як для чоловіків, так і для жінок", – говорить співробітниця Національної поліції"Жінок також набирають в цю об’єднану штурмову бригаду. Люди знають, приходять. Зараз не так багато, але приходять. Ми самі підходимо, запитуємо, пропонуємо", – каже поліцейська.У Національній гвардії нині проводять набір до шести штурмових бригад: "Азов", "Буревій", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Червона Калина". Кількість добровольців, які записались на Волині, військові не називають.Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади «Гвардія наступу», до яких уже можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. На ВолиніШтурмові підрозділи – це підрозділи, які здійснюють безпосередньо відсіч збройної агресії, тобто є підрозділами швидкого реагування.

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