Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 7 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

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