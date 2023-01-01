Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
У вівторок, 7 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розпочали набір до бригад «Гвардії наступу». ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік
Сьогодні, 20:13
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:44
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
05 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
04 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
03 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
02 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розпочали набір до бригад «Гвардії наступу». ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
 0
Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік
Сьогодні, 20:13
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:44
 0
Медіа
відео
1/8