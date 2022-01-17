На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років





Про це розповів Юрій Легкодух.



З його слів, для вакцинації дітей від 5 до 11 років використовують педіатричну форму вакцини проти COVID-19. Первинний курс складається із двох доз, що вводяться з інтервалом від 21 до 28 днів. Охочі щепити дітей про наявність вакцини можуть дізнатися у сімейного лікаря, з котрим укладена декларація, або звернутися в центр/пункт вакцинації.



«Кожен центр ПСМД (Центр первинної медико-санітарної допомоги – ред.) формує свої потреби у вакцині, залежно від кількості дітей, які ведуть лікарі, кількості декларацій тощо. Далі ці заявки формують і обробляються по всій області і відправляються дані на Міністерство охорони здоров'я, які розподіляють вакцини по регіонах», – додав посадовець.



Юрій Легкодух зазначив, що для дітей віком від 12 років використовують «дорослу» вакцину Comirnaty/Pfizer за схемою – дві дози з інтервалом три-чотири тижні.



Згідно з інформацією на сайті МОЗ, єдиним постійним протипоказанням до щеплення проти коронавірусної інфекції є важка алергічна реакція на компоненти препарату або на першу дозу вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь привезли чергову партію спеціальної вакцини Comirnaty/Pfizer для дітей від п'яти до 11 років. Наразі 200 доз препарату розподілили у заклади охорони здоров’я області.Про це розповів Суспільному керівник обласного управління охорони здоров'яЗ його слів, для вакцинації дітей від 5 до 11 років використовують педіатричну форму вакцини проти COVID-19. Первинний курс складається із двох доз, що вводяться з інтервалом від 21 до 28 днів. Охочі щепити дітей про наявність вакцини можуть дізнатися у сімейного лікаря, з котрим укладена декларація, або звернутися в центр/пункт вакцинації.«Кожен центр ПСМД (Центр первинної медико-санітарної допомоги – ред.) формує свої потреби у вакцині, залежно від кількості дітей, які ведуть лікарі, кількості декларацій тощо. Далі ці заявки формують і обробляються по всій області і відправляються дані на Міністерство охорони здоров'я, які розподіляють вакцини по регіонах», – додав посадовець.Юрій Легкодух зазначив, що для дітей віком від 12 років використовують «дорослу» вакцину Comirnaty/Pfizer за схемою – дві дози з інтервалом три-чотири тижні.Згідно з інформацією на сайті МОЗ, єдиним постійним протипоказанням до щеплення проти коронавірусної інфекції є важка алергічна реакція на компоненти препарату або на першу дозу вакцини.

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