На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років

На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років
На Волинь привезли чергову партію спеціальної вакцини Comirnaty/Pfizer для дітей від п'яти до 11 років. Наразі 200 доз препарату розподілили у заклади охорони здоров’я області.

Про це розповів Суспільному керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

З його слів, для вакцинації дітей від 5 до 11 років використовують педіатричну форму вакцини проти COVID-19. Первинний курс складається із двох доз, що вводяться з інтервалом від 21 до 28 днів. Охочі щепити дітей про наявність вакцини можуть дізнатися у сімейного лікаря, з котрим укладена декларація, або звернутися в центр/пункт вакцинації.

«Кожен центр ПСМД (Центр первинної медико-санітарної допомоги – ред.) формує свої потреби у вакцині, залежно від кількості дітей, які ведуть лікарі, кількості декларацій тощо. Далі ці заявки формують і обробляються по всій області і відправляються дані на Міністерство охорони здоров'я, які розподіляють вакцини по регіонах», – додав посадовець.

Юрій Легкодух зазначив, що для дітей віком від 12 років використовують «дорослу» вакцину Comirnaty/Pfizer за схемою – дві дози з інтервалом три-чотири тижні.

Згідно з інформацією на сайті МОЗ, єдиним постійним протипоказанням до щеплення проти коронавірусної інфекції є важка алергічна реакція на компоненти препарату або на першу дозу вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вакцина, Волинь, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:44
На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 18:19
Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО
17 січень, 2022, 17:22
На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз
27 січень, 10:20
Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО
24 січень, 14:00
На Волині розпочали вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19 На Волині розпочали вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19
10 січень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волинь привезли вакцину від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:44
 0
На Волині чоловік викрав фуру: його затримали менш, ніж за 30 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8