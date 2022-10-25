Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік

Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік
Поліція Володимира встановлює особу невідомого чоловіка, котрий у понеділок 6 лютого помер на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Ковельській.

Приблизний вік чоловіка – 70 років, - пише Район.Володимир, посилаючись на повідомення з районного відділу поліції.

Померлий середнього зросту, був одягнутий у куртку жовтуватого кольору, штани коричневі з зеленими нашивками на колінах. На ногах – калоші чорного кольору, мав ще рукавиці з чорної тканини.

При собі чоловік мав велосипед сірого кольору, наручний жіночий годинник.

Велосипед на фото належить чоловіку.



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Теги: смерть, Волинь, Володимир
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