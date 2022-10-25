Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік





Приблизний вік чоловіка – 70 років, - пише



Померлий середнього зросту, був одягнутий у куртку жовтуватого кольору, штани коричневі з зеленими нашивками на колінах. На ногах – калоші чорного кольору, мав ще рукавиці з чорної тканини.



При собі чоловік мав велосипед сірого кольору, наручний жіночий годинник.



Велосипед на фото належить чоловіку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Володимира встановлює особу невідомого чоловіка, котрий у понеділок 6 лютого помер на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Ковельській.Приблизний вік чоловіка – 70 років, - пише Район.Володимир , посилаючись на повідомення з районного відділу поліції.Померлий середнього зросту, був одягнутий у куртку жовтуватого кольору, штани коричневі з зеленими нашивками на колінах. На ногах – калоші чорного кольору, мав ще рукавиці з чорної тканини.При собі чоловік мав велосипед сірого кольору, наручний жіночий годинник.Велосипед на фото належить чоловіку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію