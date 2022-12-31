Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО





А розпочалося все, з того, що до пані Оксани зателефонували родичі з Івано-Франківська, які активно займаються виготовленням окопних свічок. Вони запитали, чи не могла би жінка в Естонії знайти парафін, так як обороти великі, а матеріалу постійно не вистачає, - пише газета



«Я відразу вирішила написати в естонські групи пост про окопні свічки і допомогу. Відгукнулося доволі багато людей. Тож, крім того, що мені допомогли дістати парафін (частина якого, до речі, поїхала на Любешів для Олени Набойчик), люди запитували, куди приходити, аби допомогти хоч чимось для України. І одного дня мені написала естонка, що дуже хоче допомогти і підтримати. Тому ми відразу вирішили взятися за цю справу», – розповіла Оксана Максимчук.



Працюють небайдужі українки та українці, котрі наразі проживають в Естонії, а також місцеві жителі у вільний від роботи час. Наші співвітчизниці приходять із дітками, які теж допомагають робити свічки, а ще малюють малюнки для воїнів, аби підтримати їхній моральний дух.



«Орієнтовно робимо десь 350-400 свічок за день, усе залежить від матеріалу. Підключили декілька ресторанів, які мають змогу забезпечити нас картоном та залишками свічок. Я просто дивуюся з людей, які приносять багато нових свічок (викуплюють у магазинах всі) або оптом купують корм для котиків, щоби скоріше баночок назбирати для заливання. Ці люди просто неймовірні! Та й уся Естонія неймовірна. Адже має таких сусідів, майже 70% жителів російськомовні, корінних мало, але у Талліні майорять скрізь українські прапори! Ця підтримка дуже надихає і робить усе сильнішою віру в те, що перемога наша не за горами», – зізнається пані Оксана. А ще вона щиро вдячна закордонним друзям, адже багато естонців допомагають як грішми, так і гуманітарною допомогою для України.



Наразі уже й не злічити, скільки свічок, виготовлених в Естонії, привезено в Україну. Але те, що вони точно стали у нагоді нашим воїнам, підтверджують подяки, котрі бійці оприлюднюють у соціальних мережах, публікуючи фото-підтвердження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка Оксана Максимчук перебуваючи в Естонії намагається усіляко бути корисною Україні. Зокрема, організувала однодумців на хорошу й потрібну справу – виготовлення окопних свічок.А розпочалося все, з того, що до пані Оксани зателефонували родичі з Івано-Франківська, які активно займаються виготовленням окопних свічок. Вони запитали, чи не могла би жінка в Естонії знайти парафін, так як обороти великі, а матеріалу постійно не вистачає, - пише газета "Нове життя". «Я відразу вирішила написати в естонські групи пост про окопні свічки і допомогу. Відгукнулося доволі багато людей. Тож, крім того, що мені допомогли дістати парафін (частина якого, до речі, поїхала на Любешів для Олени Набойчик), люди запитували, куди приходити, аби допомогти хоч чимось для України. І одного дня мені написала естонка, що дуже хоче допомогти і підтримати. Тому ми відразу вирішили взятися за цю справу», – розповіла Оксана Максимчук.Працюють небайдужі українки та українці, котрі наразі проживають в Естонії, а також місцеві жителі у вільний від роботи час. Наші співвітчизниці приходять із дітками, які теж допомагають робити свічки, а ще малюють малюнки для воїнів, аби підтримати їхній моральний дух.«Орієнтовно робимо десь 350-400 свічок за день, усе залежить від матеріалу. Підключили декілька ресторанів, які мають змогу забезпечити нас картоном та залишками свічок. Я просто дивуюся з людей, які приносять багато нових свічок (викуплюють у магазинах всі) або оптом купують корм для котиків, щоби скоріше баночок назбирати для заливання. Ці люди просто неймовірні! Та й уся Естонія неймовірна. Адже має таких сусідів, майже 70% жителів російськомовні, корінних мало, але у Талліні майорять скрізь українські прапори! Ця підтримка дуже надихає і робить усе сильнішою віру в те, що перемога наша не за горами», – зізнається пані Оксана. А ще вона щиро вдячна закордонним друзям, адже багато естонців допомагають як грішми, так і гуманітарною допомогою для України.Наразі уже й не злічити, скільки свічок, виготовлених в Естонії, привезено в Україну. Але те, що вони точно стали у нагоді нашим воїнам, підтверджують подяки, котрі бійці оприлюднюють у соціальних мережах, публікуючи фото-підтвердження.

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