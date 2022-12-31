Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО

Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Волинянка Оксана Максимчук перебуваючи в Естонії намагається усіляко бути корисною Україні. Зокрема, організувала однодумців на хорошу й потрібну справу – виготовлення окопних свічок.

А розпочалося все, з того, що до пані Оксани зателефонували родичі з Івано-Франківська, які активно займаються виготовленням окопних свічок. Вони запитали, чи не могла би жінка в Естонії знайти парафін, так як обороти великі, а матеріалу постійно не вистачає, - пише газета "Нове життя".

«Я відразу вирішила написати в естонські групи пост про окопні свічки і допомогу. Відгукнулося доволі багато людей. Тож, крім того, що мені допомогли дістати парафін (частина якого, до речі, поїхала на Любешів для Олени Набойчик), люди запитували, куди приходити, аби допомогти хоч чимось для України. І одного дня мені написала естонка, що дуже хоче допомогти і підтримати. Тому ми відразу вирішили взятися за цю справу», – розповіла Оксана Максимчук.
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО

Працюють небайдужі українки та українці, котрі наразі проживають в Естонії, а також місцеві жителі у вільний від роботи час. Наші співвітчизниці приходять із дітками, які теж допомагають робити свічки, а ще малюють малюнки для воїнів, аби підтримати їхній моральний дух.

«Орієнтовно робимо десь 350-400 свічок за день, усе залежить від матеріалу. Підключили декілька ресторанів, які мають змогу забезпечити нас картоном та залишками свічок. Я просто дивуюся з людей, які приносять багато нових свічок (викуплюють у магазинах всі) або оптом купують корм для котиків, щоби скоріше баночок назбирати для заливання. Ці люди просто неймовірні! Та й уся Естонія неймовірна. Адже має таких сусідів, майже 70% жителів російськомовні, корінних мало, але у Талліні майорять скрізь українські прапори! Ця підтримка дуже надихає і робить усе сильнішою віру в те, що перемога наша не за горами», – зізнається пані Оксана. А ще вона щиро вдячна закордонним друзям, адже багато естонців допомагають як грішми, так і гуманітарною допомогою для України.
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО

Наразі уже й не злічити, скільки свічок, виготовлених в Естонії, привезено в Україну. Але те, що вони точно стали у нагоді нашим воїнам, підтверджують подяки, котрі бійці оприлюднюють у соціальних мережах, публікуючи фото-підтвердження.
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Естонія, волонтерство, допомога, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
Сьогодні, 23:02
Відійшов у вічність колишній міський голова Луцька
Сьогодні, 22:28
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 22:16
На Волині розпочали набір до бригад «Гвардії наступу». ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік
Сьогодні, 20:13
Схожі новини
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
25 січень, 09:45
В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову В луцькій бібліотеці зібрали допомогу бійцям на передову
18 січень, 23:00
На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО
31 грудень, 2022, 08:35
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
24 вересень, 2022, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
Сьогодні, 23:02
 0
Відійшов у вічність колишній міський голова Луцька
Сьогодні, 22:28
 0
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
На Волині розпочали набір до бригад «Гвардії наступу». ВІДЕО
Сьогодні, 21:32
 0
Встановлюють особу: у місті на Волині на зупинці помер чоловік
Сьогодні, 20:13
 0
Медіа
відео
1/8