Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 23:02
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у вівторок в середньому становить 58% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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