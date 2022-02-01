Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".



Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за



Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у вівторок в середньому становить 58% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.Графіки за ПОСИЛАННЯМ Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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