Добрі новини від ВолиньPost за 6 лютого
06 лютий, 23:35
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, українські захисники ліквідували за добу 870(!) рашистів!
Про цю та інші позитивні новини, які висвітлювали 6 лютого, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків
Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб,
танків ‒ 3 231 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
РСЗВ – 461 (+1) од,
засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 203 (+0).
Поїхала на заробітки і відкрила власний салон: засновниця польського IvRoxе продає франшизу. УМОВИ
Підприємиці Роксолані Філіпповій – 24. Вона родом із самого серця Карпат, із Косівщини, та уже 6 років мешкає за кордоном. Нині у своєму Instagram дівчина розповідає про ведення бізнесу у Польщі, бо впевнена, що має чим поділитися з читачами. Сама ж у Варшаву приїхала, аби заробити грошей на відкриття власного салону в Україні. Оскільки мрії мають властивість здійснюватись – так і сталося: у свої двадцять два Роксолана відкрила перший салон здоров’я IvRoxе. Нині власниця масштабує бізнес і починає продаж франшиз.
Детальніше про це Роксолана Філіппова розповіла в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Аби прочитати, натисніть на заголовок.
Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей. Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.
На Волині тероборонівці вчаться відбивати атаки ворога з мінометів. ФОТО, ВІДЕО
На українсько-білоруському кордоні підрозділи 100-ї окремої Волинської бригади відпрацьовують практичні стрільби з 60-ти міліметрових мінометів.
Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня, коли починається новий церковний рік.
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Волинянка Оксана Максимчук перебуваючи в Естонії намагається усіляко бути корисною Україні. Зокрема, організувала однодумців на хорошу й потрібну справу – виготовлення окопних свічок.
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Про цю та інші позитивні новини, які висвітлювали 6 лютого, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків
Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб,
танків ‒ 3 231 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
РСЗВ – 461 (+1) од,
засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
спеціальної техніки ‒ 203 (+0).
Поїхала на заробітки і відкрила власний салон: засновниця польського IvRoxе продає франшизу. УМОВИ
Підприємиці Роксолані Філіпповій – 24. Вона родом із самого серця Карпат, із Косівщини, та уже 6 років мешкає за кордоном. Нині у своєму Instagram дівчина розповідає про ведення бізнесу у Польщі, бо впевнена, що має чим поділитися з читачами. Сама ж у Варшаву приїхала, аби заробити грошей на відкриття власного салону в Україні. Оскільки мрії мають властивість здійснюватись – так і сталося: у свої двадцять два Роксолана відкрила перший салон здоров’я IvRoxе. Нині власниця масштабує бізнес і починає продаж франшиз.
Детальніше про це Роксолана Філіппова розповіла в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Аби прочитати, натисніть на заголовок.
Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей. Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.
На Волині тероборонівці вчаться відбивати атаки ворога з мінометів. ФОТО, ВІДЕО
На українсько-білоруському кордоні підрозділи 100-ї окремої Волинської бригади відпрацьовують практичні стрільби з 60-ти міліметрових мінометів.
Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня, коли починається новий церковний рік.
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
Волинянка Оксана Максимчук перебуваючи в Естонії намагається усіляко бути корисною Україні. Зокрема, організувала однодумців на хорошу й потрібну справу – виготовлення окопних свічок.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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