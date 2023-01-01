Добрі новини від ВолиньPost за 6 лютого

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, українські захисники ліквідували за добу 870(!) рашистів!Про цю та інші позитивні новини, які висвітлювали, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб,танків ‒ 3 231 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,артилерійських систем – 2 231 (+5) од,РСЗВ – 461 (+1) од,засобів ППО ‒ 227 (+0) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),крилатих ракет ‒ 796 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 203 (+0).Підприємиці– 24. Вона родом із самого серця Карпат, із Косівщини, та уже 6 років мешкає за кордоном. Нині у своєму Instagram дівчина розповідає про ведення бізнесу у Польщі, бо впевнена, що має чим поділитися з читачами. Сама ж у Варшаву приїхала, аби заробити грошей на відкриття власного салону в Україні. Оскільки мрії мають властивість здійснюватись – так і сталося: у свої двадцять два Роксолана відкрила перший салон здоров’я IvRoxе. Нині власниця масштабує бізнес і починає продаж франшиз.У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей. Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.На українсько-білоруському кордоні підрозділи 100-ї окремої Волинської бригади відпрацьовують практичні стрільби з 60-ти міліметрових мінометів.Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня, коли починається новий церковний рік.Волинянка Оксана Максимчук перебуваючи в Естонії намагається усіляко бути корисною Україні. Зокрема, організувала однодумців на хорошу й потрібну справу – виготовлення окопних свічок.