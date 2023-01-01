Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО

Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
Днями з Волинської області відправили ще один гуманітарний вантаж харків'янам.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей.

Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гуманітарна допомога, Харківщина, Волинь, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян
Сьогодні, 12:15
Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
На Волині «накрили» канал продажу зброї з широким «асортиментом» пістолетів та набоїв. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Волині затримали двох чоловіків, які незаконно рубали ліс
Сьогодні, 11:40
Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, – Гайдай
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО 17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО
01 лютий, 14:44
Другокласник з Волині віддав 3 тисячі гривень на тепловізор військовому Другокласник з Волині віддав 3 тисячі гривень на тепловізор військовому
28 січень, 08:35
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
25 січень, 09:45
Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників
19 січень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян
Сьогодні, 12:15
 0
Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині «накрили» канал продажу зброї з широким «асортиментом» пістолетів та набоїв. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які незаконно рубали ліс
Сьогодні, 11:40
 0
Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, – Гайдай
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8