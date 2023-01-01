Продукти харчування і печі-обігрівачі: Волинь відправила допомогу на Харківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
Днями з Волинської області відправили ще один гуманітарний вантаж харків'янам.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей.
Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
У черговій партії – продукти харчування (м’ясні та овочеві консерви, набори швидкого приготування, питна вода тощо), засоби особистої гігієни дорослих та дітей.
Відправили також буржуйки, аби у зруйнованих помешканнях Харківщини знову з’явилось тепло та можливість приготувати їжу.
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