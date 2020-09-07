На Волині «накрили» канал продажу зброї з широким «асортиментом» пістолетів та набоїв. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно із оперативниками і слідчими Камінь-Каширського районного відділу поліції задокументували протиправну діяльність 42-річного мешканця Львова.
Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.
Встановили, що чоловік налагодив канал збуту зброї на території всієї України.
Оперативники «придбали» у зловмисника три пістолети й декілька десятків набоїв. Уся зброя мала ознаки переробки, за висновком експерта, вона є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю.
Днями волинські поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та в транспортному засобі. Вилучено шість пістолетів в коробках з ознаками переробки, гвинтівку з внесенням конструктивних змін, інструменти для роботи, чорнові записи, сім-картки, комп’ютерне устаткування.
Усе це спрямовано на експертизу до Волинського експертно-дослідного науково-криміналістичного центру МВС.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому вже оголосили про підозру у виготовленні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Вживаються заходи для встановлення джерел надходження зброї та всіх причетних до злочину осіб. Досудове розслідування триває.
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Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.
Встановили, що чоловік налагодив канал збуту зброї на території всієї України.
Оперативники «придбали» у зловмисника три пістолети й декілька десятків набоїв. Уся зброя мала ознаки переробки, за висновком експерта, вона є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю.
Днями волинські поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та в транспортному засобі. Вилучено шість пістолетів в коробках з ознаками переробки, гвинтівку з внесенням конструктивних змін, інструменти для роботи, чорнові записи, сім-картки, комп’ютерне устаткування.
Усе це спрямовано на експертизу до Волинського експертно-дослідного науково-криміналістичного центру МВС.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому вже оголосили про підозру у виготовленні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Вживаються заходи для встановлення джерел надходження зброї та всіх причетних до злочину осіб. Досудове розслідування триває.
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