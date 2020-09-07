На Волині «накрили» канал продажу зброї з широким «асортиментом» пістолетів та набоїв. ФОТО

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно із оперативниками і слідчими Камінь-Каширського районного відділу поліції задокументували протиправну діяльність 42-річного мешканця Львова.Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.Встановили, що чоловік налагодив канал збуту зброї на території всієї України.Оперативники «придбали» у зловмисника три пістолети й декілька десятків набоїв. Уся зброя мала ознаки переробки, за висновком експерта, вона є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю.Днями волинські поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та в транспортному засобі. Вилучено шість пістолетів в коробках з ознаками переробки, гвинтівку з внесенням конструктивних змін, інструменти для роботи, чорнові записи, сім-картки, комп’ютерне устаткування.Усе це спрямовано на експертизу до Волинського експертно-дослідного науково-криміналістичного центру МВС.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому вже оголосили про підозру у виготовленні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Вживаються заходи для встановлення джерел надходження зброї та всіх причетних до злочину осіб. Досудове розслідування триває.