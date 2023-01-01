Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, – Гайдай

Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, – Гайдай
Росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. До цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА в ефері телемарафону Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни стягують у Луганську область все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі.

Водночас Гайдай зауважив, що РФ закінчує підготовку мобілізованих. Проте, за його словами, потрібно ще два тижні, аби перемістити нових окупантів на фронт, сформувати підрозділи та розподілити їх.

Він вважає, що росіяни можуть почати новий наступ у Луганській області після 15 лютого.

"Тобто після 15 лютого можна очікувати (наступ, - ред.) у будь-який час", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Путін наказав своїм військам захопити повністю Донецьку та Луганську області до березня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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