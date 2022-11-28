На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
Сьогодні, 11:15
6 лютого у селі Заріччя Володимирської громади виникла пожежа одноповерхового житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Ліквідували загоряння два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовується.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Ліквідували загоряння два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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