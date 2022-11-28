На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Ліквідували загоряння два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.



Потерпілих внаслідок пожежі немає. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 лютого у селі Заріччя Володимирської громади виникла пожежа одноповерхового житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Ліквідували загоряння два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.Потерпілих внаслідок пожежі немає. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовується.

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