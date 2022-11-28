На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО

На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
6 лютого у селі Заріччя Володимирської громади виникла пожежа одноповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Ліквідували загоряння два відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.

Потерпілих внаслідок пожежі немає. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовується.
На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО
На Волині вночі горів житловий будинок . ФОТО

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Теги: житловий будинок, Заріччя, пожежа
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