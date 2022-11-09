На Волині затримали двох чоловіків, які незаконно рубали ліс
Сьогодні, 11:40
Двох волинян притягнуть до відповідальності за незаконну порубку дерев.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу ввечері, 4 лютого, працівники лісової охорони під час здійснення перевірки у Сошичненському лісництві виявили незаконну порубку трьох сироростучих дерев породи сосна.
Про це лісники повідомили поліцію. На місце виїхав наряд групи реагування патрульної поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїли двоє мешканців села Сошичне, 21-го та 20-ти років. Незаконно зрубану деревину вилучили.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі деталі вчинення злочину. За скоєне зловмисникам загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу ввечері, 4 лютого, працівники лісової охорони під час здійснення перевірки у Сошичненському лісництві виявили незаконну порубку трьох сироростучих дерев породи сосна.
Про це лісники повідомили поліцію. На місце виїхав наряд групи реагування патрульної поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїли двоє мешканців села Сошичне, 21-го та 20-ти років. Незаконно зрубану деревину вилучили.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі деталі вчинення злочину. За скоєне зловмисникам загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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