Резніков поки не йде з посади міністра оборони України, – Арахамія

Резніков поки не йде з посади міністра оборони України, – Арахамія
Кадрових змін у сфері обороні цього тижня не буде. Тому Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України.

Про це повідомляє очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - зазначив Арахамія.

Раніше повідомляли, що новим керівником Міноборони буде Кирило Буданов.

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Теги: Арахамія, Резніков, Мінборони
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