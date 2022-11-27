Резніков поки не йде з посади міністра оборони України, – Арахамія

Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України.



Про це повідомляє очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.



"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - зазначив Арахамія.



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