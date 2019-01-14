На Волині згоріла церква. ФОТО

На Волині згоріла церква. ФОТО
У селі Берестяне Цуманської територальної громади Луцького району горіла церква.

Про це пише Волинь-Нова.

За попередньою інформацією, рятівники 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцевих пожежних охорон Цумані, Липнівки, Гораймівки поспішили на адресу біди о 03 годині 18 хвилин.

Вогнеборці з’ясовують причину загорання і просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки.
На Волині згоріла церква. ФОТО
На Волині згоріла церква. ФОТО
На Волині згоріла церква. ФОТО
На Волині згоріла церква. ФОТО

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Теги: церква, пожежа, Волинь
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