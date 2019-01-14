На Волині згоріла церква. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У селі Берестяне Цуманської територальної громади Луцького району горіла церква.
Про це пише Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, рятівники 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцевих пожежних охорон Цумані, Липнівки, Гораймівки поспішили на адресу біди о 03 годині 18 хвилин.
Вогнеборці з’ясовують причину загорання і просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки.
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Про це пише Волинь-Нова.
За попередньою інформацією, рятівники 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцевих пожежних охорон Цумані, Липнівки, Гораймівки поспішили на адресу біди о 03 годині 18 хвилин.
Вогнеборці з’ясовують причину загорання і просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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