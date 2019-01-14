На Волині згоріла церква. ФОТО





Про це пише



За попередньою інформацією, рятівники 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцевих пожежних охорон Цумані, Липнівки, Гораймівки поспішили на адресу біди о 03 годині 18 хвилин.



Вогнеборці з’ясовують причину загорання і просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Берестяне Цуманської територальної громади Луцького району горіла церква.Про це пише Волинь-Нова. За попередньою інформацією, рятівники 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцевих пожежних охорон Цумані, Липнівки, Гораймівки поспішили на адресу біди о 03 годині 18 хвилин.Вогнеборці з’ясовують причину загорання і просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію