Вакансій вдвічі менше, ніж безробітних: яка ситуація на ринку праці Волині





Про це розповіла Алла Куцин.



У січні нову роботу на Волині отримали 316 людей. Торік за цей же період вдалося працевлаштувати 423 людини.



Серед професій, які у січні 2023 року користувалися попитом, очільниця служби виділила: водіїв, кухарів, продавців, швачок, касирів та бухгалтерів. Що ж до професійного складу безробітних, то найбільше на обліку в служби зайнятості області перебуває працівників сфери торгівлі та послуг. Потому йдуть законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери-управителі. Трійку лідерів замикають представники найпростіших професій.



Найменше в службі зайнятості на обліку кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства — лише 30 осіб.



Упродовж 2022 року 4 428 роботодавців шукали працівників за сприяння Волинського обласного центру зайнятості. До загальної бази вакансій вони заявили про наявність 16 635 вакансій. Нову роботу отримали 11 377 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В першому місяці нового року на обліку в обласному центрі зайнятості було 5 183 безробітних. Вакансій, запропонованих роботодавцями, майже вдвічі менше – 2 430.Про це розповіла Суспільному директоркаУ січні нову роботу на Волині отримали 316 людей. Торік за цей же період вдалося працевлаштувати 423 людини.Серед професій, які у січні 2023 року користувалися попитом, очільниця служби виділила: водіїв, кухарів, продавців, швачок, касирів та бухгалтерів. Що ж до професійного складу безробітних, то найбільше на обліку в служби зайнятості області перебуває працівників сфери торгівлі та послуг. Потому йдуть законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери-управителі. Трійку лідерів замикають представники найпростіших професій.Найменше в службі зайнятості на обліку кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства — лише 30 осіб.Упродовж 2022 року 4 428 роботодавців шукали працівників за сприяння Волинського обласного центру зайнятості. До загальної бази вакансій вони заявили про наявність 16 635 вакансій. Нову роботу отримали 11 377 осіб.

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