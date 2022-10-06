Вакансій вдвічі менше, ніж безробітних: яка ситуація на ринку праці Волині

Вакансій вдвічі менше, ніж безробітних: яка ситуація на ринку праці Волині
В першому місяці нового року на обліку в обласному центрі зайнятості було 5 183 безробітних. Вакансій, запропонованих роботодавцями, майже вдвічі менше – 2 430.

Про це розповіла Суспільному директорка Алла Куцин.

У січні нову роботу на Волині отримали 316 людей. Торік за цей же період вдалося працевлаштувати 423 людини.

Серед професій, які у січні 2023 року користувалися попитом, очільниця служби виділила: водіїв, кухарів, продавців, швачок, касирів та бухгалтерів. Що ж до професійного складу безробітних, то найбільше на обліку в служби зайнятості області перебуває працівників сфери торгівлі та послуг. Потому йдуть законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери-управителі. Трійку лідерів замикають представники найпростіших професій.

Найменше в службі зайнятості на обліку кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства — лише 30 осіб.

Упродовж 2022 року 4 428 роботодавців шукали працівників за сприяння Волинського обласного центру зайнятості. До загальної бази вакансій вони заявили про наявність 16 635 вакансій. Нову роботу отримали 11 377 осіб.

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Теги: Волинь, ринок праці
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