У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО

У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО
В громадах Волині для українських захисників на передову підготували та зібрали тисячу листів зі словами подяки та підтримки від дітей і молоді. Акцію підтримки організували у Волинському молодіжному центрі.

Про це розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора центру Яна Романюк.

Участь в акції взяли волонтери, школярі та активісти молодіжних організацій-партнерів із усієї Волині.

"Я читала листи, і запам’ятала таку фразу: "Я не можу тобі нічим допомогти наш захисник, але я можу зігріти тебе добрими словами". І я думаю, це дуже важливо, коли наші захисники там, вони розуміють, що про них пам'ятають", – каже керівниця центру.
У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО

Спершу в рамках акції планували зібрати лише сотню листів. Яна Романюк говорить: дитячі листи надзвичайно щемливі та особливі.

"Є лист, який в ручному конверті запакований. Є лист, а внизу запакований, щось схоже на шкарпетки, поклали. Ще десь є лист, дитина написала, молодь, і поклала три цукерочки. Хтось свою руку – відбиток зробив, і найбільше, що мене вразило – ось є такий лист, тут малюнок, і вишитий Отче наш", – говорить Яна Романюк.

Збір листів в одному з вишів організував 20-річний студент Антон Никитюк, який очолює студентську раду. Каже: такі листи нагадують, що бійців пам'ятають і чекають вдома.

"Сам розумію, наскільки хлопцям на нулі важко. Сидять без зв'язку можна сказати, сидять постійно в окопах, і думаю, що ці листи. Повертають їх у реальне життя, нагадують, що їх тут чекають, нагадують, що їх тут люблять, що бажають їм тільки здоров'я", – сказав студент.
У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО

Найбільше листів – майже пів тисячі – зібрали у Володимирській громаді. Працівник молодіжного центру Владислав Ревін збирає написане для волонтерів, які відвозять листи на передову.
У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО

Зі слів хлопця, його дядько з перших днів воює, тож слова підтримки для військових необхідні.

"Були листи – дитина намалювала рукавичку, і написала: "Ця рукавичка вас зігріє". Це дуже мило і класно. Крім листів, передаємо передачі, де можуть бути продукти, гігієна, медикаменти, іноді бувають палатки, коли просять, спальні мішки", – додав студент.

Першу сотню листів передали у різні підрозділи волинської 14-ї окремої механізованої бригади, решту конвертів планують відправити впродовж наступного тижня для захисників з інших бригад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, листи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вакансій вдвічі менше, ніж безробітних: яка ситуація на ринку праці Волині
Сьогодні, 10:22
Чому в одних світло є майже цілу добу, а в інших – немає: відповідь обленерго
Сьогодні, 10:10
У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
Сьогодні, 09:30
Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко
05 лютий, 12:36
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Вареник На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Вареник
02 лютий, 15:52
Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових
31 січень, 08:08
Скільки парафій УПЦ перейшло до ПЦУ на Волині впродовж 2022 року Скільки парафій УПЦ перейшло до ПЦУ на Волині впродовж 2022 року
30 січень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні
Сьогодні, 10:35
 0
Поїхала на заробітки і відкрила власний салон: засновниця польського IvRoxе продає франшизу. УМОВИ*
Сьогодні, 10:34
 0
Вакансій вдвічі менше, ніж безробітних: яка ситуація на ринку праці Волині
Сьогодні, 10:22
 0
Чому в одних світло є майже цілу добу, а в інших – немає: відповідь обленерго
Сьогодні, 10:10
 0
У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8