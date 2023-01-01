У громадах Волині зібрали тисячу листів для військових. ВІДЕО





Про це розповіла Яна Романюк.



Участь в акції взяли волонтери, школярі та активісти молодіжних організацій-партнерів із усієї Волині.



"Я читала листи, і запам’ятала таку фразу: "Я не можу тобі нічим допомогти наш захисник, але я можу зігріти тебе добрими словами". І я думаю, це дуже важливо, коли наші захисники там, вони розуміють, що про них пам'ятають", – каже керівниця центру.



Спершу в рамках акції планували зібрати лише сотню листів. Яна Романюк говорить: дитячі листи надзвичайно щемливі та особливі.



"Є лист, який в ручному конверті запакований. Є лист, а внизу запакований, щось схоже на шкарпетки, поклали. Ще десь є лист, дитина написала, молодь, і поклала три цукерочки. Хтось свою руку – відбиток зробив, і найбільше, що мене вразило – ось є такий лист, тут малюнок, і вишитий Отче наш", – говорить Яна Романюк.



Збір листів в одному з вишів організував 20-річний студент Антон Никитюк, який очолює студентську раду. Каже: такі листи нагадують, що бійців пам'ятають і чекають вдома.



"Сам розумію, наскільки хлопцям на нулі важко. Сидять без зв'язку можна сказати, сидять постійно в окопах, і думаю, що ці листи. Повертають їх у реальне життя, нагадують, що їх тут чекають, нагадують, що їх тут люблять, що бажають їм тільки здоров'я", – сказав студент.



Найбільше листів – майже пів тисячі – зібрали у Володимирській громаді. Працівник молодіжного центру Владислав Ревін збирає написане для волонтерів, які відвозять листи на передову.



Зі слів хлопця, його дядько з перших днів воює, тож слова підтримки для військових необхідні.



"Були листи – дитина намалювала рукавичку, і написала: "Ця рукавичка вас зігріє". Це дуже мило і класно. Крім листів, передаємо передачі, де можуть бути продукти, гігієна, медикаменти, іноді бувають палатки, коли просять, спальні мішки", – додав студент.



Першу сотню листів передали у різні підрозділи волинської 14-ї окремої механізованої бригади, решту конвертів планують відправити впродовж наступного тижня для захисників з інших бригад.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В громадах Волині для українських захисників на передову підготували та зібрали тисячу листів зі словами подяки та підтримки від дітей і молоді. Акцію підтримки організували у Волинському молодіжному центрі.Про це розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора центруУчасть в акції взяли волонтери, школярі та активісти молодіжних організацій-партнерів із усієї Волині."Я читала листи, і запам’ятала таку фразу: "Я не можу тобі нічим допомогти наш захисник, але я можу зігріти тебе добрими словами". І я думаю, це дуже важливо, коли наші захисники там, вони розуміють, що про них пам'ятають", – каже керівниця центру.Спершу в рамках акції планували зібрати лише сотню листів. Яна Романюк говорить: дитячі листи надзвичайно щемливі та особливі."Є лист, який в ручному конверті запакований. Є лист, а внизу запакований, щось схоже на шкарпетки, поклали. Ще десь є лист, дитина написала, молодь, і поклала три цукерочки. Хтось свою руку – відбиток зробив, і найбільше, що мене вразило – ось є такий лист, тут малюнок, і вишитий Отче наш", – говорить Яна Романюк.Збір листів в одному з вишів організував 20-річний студент, який очолює студентську раду. Каже: такі листи нагадують, що бійців пам'ятають і чекають вдома."Сам розумію, наскільки хлопцям на нулі важко. Сидять без зв'язку можна сказати, сидять постійно в окопах, і думаю, що ці листи. Повертають їх у реальне життя, нагадують, що їх тут чекають, нагадують, що їх тут люблять, що бажають їм тільки здоров'я", – сказав студент.Найбільше листів – майже пів тисячі – зібрали у Володимирській громаді. Працівник молодіжного центрузбирає написане для волонтерів, які відвозять листи на передову.Зі слів хлопця, його дядько з перших днів воює, тож слова підтримки для військових необхідні."Були листи – дитина намалювала рукавичку, і написала: "Ця рукавичка вас зігріє". Це дуже мило і класно. Крім листів, передаємо передачі, де можуть бути продукти, гігієна, медикаменти, іноді бувають палатки, коли просять, спальні мішки", – додав студент.Першу сотню листів передали у різні підрозділи волинської 14-ї окремої механізованої бригади, решту конвертів планують відправити впродовж наступного тижня для захисників з інших бригад.

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