В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.



Про це вказано у картках проєктів законів №8419 та 8420, пише



Згідно з документами, депутатам пропонується ухвалити законопроєкти за основу та в цілому. Закон запрацює з моменту його ухвалення.



Зазначимо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.



Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.



Нагадаємо, що

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