В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
Сьогодні, 09:30
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
Про це вказано у картках проєктів законів №8419 та 8420, пише Громадське.
Згідно з документами, депутатам пропонується ухвалити законопроєкти за основу та в цілому. Закон запрацює з моменту його ухвалення.
Зазначимо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.
Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.
Нагадаємо, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.
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Про це вказано у картках проєктів законів №8419 та 8420, пише Громадське.
Згідно з документами, депутатам пропонується ухвалити законопроєкти за основу та в цілому. Закон запрацює з моменту його ухвалення.
Зазначимо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.
Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.
Нагадаємо, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.
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