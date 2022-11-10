В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Про це вказано у картках проєктів законів №8419 та 8420, пише Громадське.

Згідно з документами, депутатам пропонується ухвалити законопроєкти за основу та в цілому. Закон запрацює з моменту його ухвалення.

Зазначимо, що 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.

Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Нагадаємо, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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