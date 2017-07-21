Унаслідок потужного землетрусу у Туреччині і Сирії загинуло понад 500 людей. ОНОВЛЕНО

Унаслідок потужного землетрусу у Туреччині і Сирії загинуло понад 500 людей. ОНОВЛЕНО
Понад 300 людей загинули у Туреччині і Сирії після того, як один із найсильніших землетрусів, що стався за понад 100 років, спричинив підземні поштовхи в регіоні.

Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався одразу після 4 години ранку понеділка 6 лютого за місцевим часом у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, на глибині 24,1 кілометра. Землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван.

За даними агентства з боротьби зі стихійними лихами країни AFAD, у Туреччині загинули щонайменше 76 людей і понад 440 отримали поранення.

У сусідній Сирії щонайменше 237 людей загинули і понад 630 отримали поранення, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я. Повідомляється про загиблих в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі.

ОНОВЛЕНО станом на 10.54

Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Туреччині та Сирії в результаті землетрусу перевищило 500 осіб, як пише CNN.

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Теги: Туреччина, землетрус
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