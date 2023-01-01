Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків

Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків
Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 231 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,

артилерійських систем – 2 231 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,

засоби ППО ‒ 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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