Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 231 (+11) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,



артилерійських систем – 2 231 (+5) од,



РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,



засоби ППО ‒ 227 (+0) од,



літаків – 294 (+0) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),



крилаті ракети ‒ 796 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,



спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 231 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,артилерійських систем – 2 231 (+5) од,РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,засоби ППО ‒ 227 (+0) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),крилаті ракети ‒ 796 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,спеціальна техніка ‒ 203 (+0).

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