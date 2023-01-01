Росія втратила у війні з Україною близько 132 000 вояків
Сьогодні, 09:25
Російська армія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 132 160 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 231 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,
засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 203 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 231 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 415 (+10) од,
артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
РСЗВ / MLRS – 461 (+1) од,
засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 203 (+0).
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