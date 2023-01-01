Чому в одних світло є майже цілу добу, а в інших – немає: відповідь обленерго
Сьогодні, 10:10
Від жовтня минулого року, відколи росіяни вперше обстріляли нашу енергетичну інфраструктуру, ми живемо у режимі графіків відключення світла. В останні тижні Волинь має дуже обмежені ліміти – 47-48% від потреби. Тому вимикати світло стали частіше. Люди готові терпіти незручності, аби не одне «але». Надто несправедливо, на їхню думку, відбувається відключення, енергетики не дотримуються графіків.
Найбільш поширені питання журналісти видання "Вісник" переслали у ПрАТ «Волиньобленерго». Пресцентр надав відповіді.
– Найчастіше питання, яке задають волиняни: чому в одних світло є майже цілу добу, а в інших немає? Як вирішуєте проблему справедливості?
– ПрАТ «Волиньобленерго» не допускає дискримінацію між споживачами. Розвантаження енергосистеми здійснюється за допомогою рівномірного їх обмеження 4 через 4 години. Винятки – важливі об’єкти життєзабезпечення області та ті, що знаходяться на лінії під протиаварійною автоматикою. Варто наголосити, що за такою схемою відключення можливе за умови, що область має добовий ліміт не менше як 50-60%. В іншому випадку доведені ліміти потужності можуть перевищуватися. Тому застосовуються графіки аварійного відключення.
– Як складаються графіки і чому в одних селах, мікрорайонах міст вони в принципі дотримуються, а в інших – ні?
– Диспетчери «Волиньобленерго» складають графіки на основі денних та нічних лімітів, які щодоби надходять від диспетчерського центру Національної енергетичної компанії «Укренерго». Минулого тижня ми отримували лімітів менше як 50%, тому були змушені застосовувати графік аварійних відключень. Їх спрогнозувати неможливо. Тому заявлений і фактичний час відключень електроенергії може не збігатися, а перерви в електропостачанні можуть тривати довше. Або електроенергія може зникати не в ті години, як заявлено у попередньо розробленому плані.
– Чи однаково відключають жителів міст і сіл?
– Погодинні відключення 4 через 4 години діють як у селах, так і у містах.
– Люди нарікають, що «їхня» електроенергія віддається промисловим підприємствам. Чи це так і як ви розподіляєте ліміти на бізнес?
– Погодинні відключення електропостачання стосуються як юридичних, так і побутових споживачів Волинської області. Проте в пріоритеті – населення, критична інфраструктура та підприємства, що виробляють важливу продукцію для держави та Збройних сил України.
Промислові підприємства працюють із мінімально необхідною потужністю. У більшості виробничі процеси переведені під її обмеження. Хтось підлаштував виробництво під графік вимкнень, а деякі підприємства застосовують альтернативні джерела живлення. Також багато бізнесу перевели роботу на нічні години. Загалом обмеження постачання електроенергії змушують бізнес переходити на жорсткий режим енергозаощадження.
– За кордон електроенергію продаєте?
– Обленерго не можуть продавати електроенергію споживачам – вони займаються лише її розподілом. Обурення про продаж електроенергії у соцмережах безпідставне. 11 жовтня, згідно з офіційною інформацією Міністерства енергетики, Україна змушена була припинити експорт електроенергії після першого масованого обстрілу.
– Ще одна поширена думка: села чи будинки, де живуть посадовці чи крупні бізнесмени, не «виключають». Житло керівництва «Волиньобленерго» є у графіках?
– Звичайно, винятків немає. Керівництво «Волиньобленерго» відключають згідно графіків так, як і усіх інших споживачів. Ці графіки затверджують уповноважені органи Волинської обласної військової адміністрації. Також повідомляємо, що при відключенні електроенергії в одному будинку, у сусідньому світло може бути. Вони можуть живитися від різних ліній електропередач. Буває, що у будинку світло не вимикають зовсім. Значить, він знаходиться на одній лінії живлення з об’єктом критичної інфраструктури – лікарні, водоканалу тощо. Або цей будинок знаходиться на лінії під протиаварійною автоматикою, яка застосовується для запобігання небезпечному зниженню частоти у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України. Внесення таких ліній у графіки не допускається.
Загалом ситуація в енергосистемі Волинської області залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Це гіркий новий досвід вчить нас, як бути більш економними та раціональними. Важливо пам’ятати, що відразу після вимкнення електроенергії потрібно відключити від мережі всі потужні прилади. І не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після того, як світло з’явилося.
Просимо з розумінням та повагою ставитися до людей, які цілодобово працюють над відновленням електромереж.
Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Найбільш поширені питання журналісти видання "Вісник" переслали у ПрАТ «Волиньобленерго». Пресцентр надав відповіді.
– Найчастіше питання, яке задають волиняни: чому в одних світло є майже цілу добу, а в інших немає? Як вирішуєте проблему справедливості?
– ПрАТ «Волиньобленерго» не допускає дискримінацію між споживачами. Розвантаження енергосистеми здійснюється за допомогою рівномірного їх обмеження 4 через 4 години. Винятки – важливі об’єкти життєзабезпечення області та ті, що знаходяться на лінії під протиаварійною автоматикою. Варто наголосити, що за такою схемою відключення можливе за умови, що область має добовий ліміт не менше як 50-60%. В іншому випадку доведені ліміти потужності можуть перевищуватися. Тому застосовуються графіки аварійного відключення.
– Як складаються графіки і чому в одних селах, мікрорайонах міст вони в принципі дотримуються, а в інших – ні?
– Диспетчери «Волиньобленерго» складають графіки на основі денних та нічних лімітів, які щодоби надходять від диспетчерського центру Національної енергетичної компанії «Укренерго». Минулого тижня ми отримували лімітів менше як 50%, тому були змушені застосовувати графік аварійних відключень. Їх спрогнозувати неможливо. Тому заявлений і фактичний час відключень електроенергії може не збігатися, а перерви в електропостачанні можуть тривати довше. Або електроенергія може зникати не в ті години, як заявлено у попередньо розробленому плані.
– Чи однаково відключають жителів міст і сіл?
– Погодинні відключення 4 через 4 години діють як у селах, так і у містах.
– Люди нарікають, що «їхня» електроенергія віддається промисловим підприємствам. Чи це так і як ви розподіляєте ліміти на бізнес?
– Погодинні відключення електропостачання стосуються як юридичних, так і побутових споживачів Волинської області. Проте в пріоритеті – населення, критична інфраструктура та підприємства, що виробляють важливу продукцію для держави та Збройних сил України.
Промислові підприємства працюють із мінімально необхідною потужністю. У більшості виробничі процеси переведені під її обмеження. Хтось підлаштував виробництво під графік вимкнень, а деякі підприємства застосовують альтернативні джерела живлення. Також багато бізнесу перевели роботу на нічні години. Загалом обмеження постачання електроенергії змушують бізнес переходити на жорсткий режим енергозаощадження.
– За кордон електроенергію продаєте?
– Обленерго не можуть продавати електроенергію споживачам – вони займаються лише її розподілом. Обурення про продаж електроенергії у соцмережах безпідставне. 11 жовтня, згідно з офіційною інформацією Міністерства енергетики, Україна змушена була припинити експорт електроенергії після першого масованого обстрілу.
– Ще одна поширена думка: села чи будинки, де живуть посадовці чи крупні бізнесмени, не «виключають». Житло керівництва «Волиньобленерго» є у графіках?
– Звичайно, винятків немає. Керівництво «Волиньобленерго» відключають згідно графіків так, як і усіх інших споживачів. Ці графіки затверджують уповноважені органи Волинської обласної військової адміністрації. Також повідомляємо, що при відключенні електроенергії в одному будинку, у сусідньому світло може бути. Вони можуть живитися від різних ліній електропередач. Буває, що у будинку світло не вимикають зовсім. Значить, він знаходиться на одній лінії живлення з об’єктом критичної інфраструктури – лікарні, водоканалу тощо. Або цей будинок знаходиться на лінії під протиаварійною автоматикою, яка застосовується для запобігання небезпечному зниженню частоти у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі України. Внесення таких ліній у графіки не допускається.
Загалом ситуація в енергосистемі Волинської області залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Це гіркий новий досвід вчить нас, як бути більш економними та раціональними. Важливо пам’ятати, що відразу після вимкнення електроенергії потрібно відключити від мережі всі потужні прилади. І не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після того, як світло з’явилося.
Просимо з розумінням та повагою ставитися до людей, які цілодобово працюють над відновленням електромереж.
Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Давайте пройдемось по ваших пунктах:
1) Старий Боратин без світла Новий ПОСТІЙНО зі світлом... причина (критично важливі мешканці), ідентична ситуація наприклад з ПОСТІЙНИМ івімкненим світлом на більшості будинків по вул Виниченка, Відродженя, пл.Возєднання, с. Тарасове
2) БАато підприємств фактично закриті через брак потужностей інші особливі (критично важливі пилорами і.т.п працюють без лімітів.... парітет на лице.
ДЯкуємо Ви справді з людьми... Кради недокрадене ось ваш лозунг :(