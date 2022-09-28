Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні

Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні
Волинські поліцейські встановили осіб, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.

Двоє мешканців Києва, 23 і 20 років, протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, нібито виявляли намір їх придбати та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт.

Відкривши посилання з «заявкою», які приходили в різні месенджери (Viber, WhatsApp тощо), потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, не підозрюючи, що таким чином надають зловмисникам доступ до своїх рахунків.
Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні

"Це дуже поширена схема, і ми в поліції постійно наголошуємо на тому, що спілкування й переписку потрібно вести лише на офіційних платформах. Однак деякі люди все одно переходять за фіктивними посиланнями, вводять усі дані і таким чином надають змогу шахраям розпоряджатись своїми грішми, пересилаючи їх через різні доступні платіжні системи", - наголосив Юрій Крошко.
Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні

Днями працівники Ковельського РУП спільно з управлінням карного розшуку провели санкціонований обшук за місцями проживання вище згаданих фігурантів у Києві та в Миколаївській області.
Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні

Вилучено грошові кошти, мобільні телефони, десятки банківських і сім-карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими українцями, виманюючи їхні кошти.

Попередньо встановлено причетність групи осіб до скоєння кількох десятків схожих шахрайств в різних областях. Відкрито кримінальне провадження, тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі від шахрайських схем зловмисників.

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Теги: Волинь, поліція, шахраї
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