Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні





Про це Юрій Крошко.



Двоє мешканців Києва, 23 і 20 років, протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, нібито виявляли намір їх придбати та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт.



Відкривши посилання з «заявкою», які приходили в різні месенджери (Viber, WhatsApp тощо), потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, не підозрюючи, що таким чином надають зловмисникам доступ до своїх рахунків.



"Це дуже поширена схема, і ми в поліції постійно наголошуємо на тому, що спілкування й переписку потрібно вести лише на офіційних платформах. Однак деякі люди все одно переходять за фіктивними посиланнями, вводять усі дані і таким чином надають змогу шахраям розпоряджатись своїми грішми, пересилаючи їх через різні доступні платіжні системи", - наголосив Юрій Крошко.



Днями працівники Ковельського РУП спільно з управлінням карного розшуку провели санкціонований обшук за місцями проживання вище згаданих фігурантів у Києві та в Миколаївській області.



Вилучено грошові кошти, мобільні телефони, десятки банківських і сім-карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими українцями, виманюючи їхні кошти.



Попередньо встановлено причетність групи осіб до скоєння кількох десятків схожих шахрайств в різних областях. Відкрито кримінальне провадження, тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі від шахрайських схем зловмисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські встановили осіб, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні.Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції ВолиніДвоє мешканців Києва, 23 і 20 років, протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, нібито виявляли намір їх придбати та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт.Відкривши посилання з «заявкою», які приходили в різні месенджери (Viber, WhatsApp тощо), потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, не підозрюючи, що таким чином надають зловмисникам доступ до своїх рахунків."Це дуже поширена схема, і ми в поліції постійно наголошуємо на тому, що спілкування й переписку потрібно вести лише на офіційних платформах. Однак деякі люди все одно переходять за фіктивними посиланнями, вводять усі дані і таким чином надають змогу шахраям розпоряджатись своїми грішми, пересилаючи їх через різні доступні платіжні системи", - наголосив Юрій Крошко.Днями працівники Ковельського РУП спільно з управлінням карного розшуку провели санкціонований обшук за місцями проживання вище згаданих фігурантів у Києві та в Миколаївській області.Вилучено грошові кошти, мобільні телефони, десятки банківських і сім-карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими українцями, виманюючи їхні кошти.Попередньо встановлено причетність групи осіб до скоєння кількох десятків схожих шахрайств в різних областях. Відкрито кримінальне провадження, тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі від шахрайських схем зловмисників.

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