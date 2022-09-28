Волинські поліцейські встановили шахраїв, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні
Сьогодні, 10:35
Волинські поліцейські встановили осіб, які ошукували громадян на сотні тисяч гривень по всій країні.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.
Двоє мешканців Києва, 23 і 20 років, протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, нібито виявляли намір їх придбати та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт.
Відкривши посилання з «заявкою», які приходили в різні месенджери (Viber, WhatsApp тощо), потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, не підозрюючи, що таким чином надають зловмисникам доступ до своїх рахунків.
"Це дуже поширена схема, і ми в поліції постійно наголошуємо на тому, що спілкування й переписку потрібно вести лише на офіційних платформах. Однак деякі люди все одно переходять за фіктивними посиланнями, вводять усі дані і таким чином надають змогу шахраям розпоряджатись своїми грішми, пересилаючи їх через різні доступні платіжні системи", - наголосив Юрій Крошко.
Днями працівники Ковельського РУП спільно з управлінням карного розшуку провели санкціонований обшук за місцями проживання вище згаданих фігурантів у Києві та в Миколаївській області.
Вилучено грошові кошти, мобільні телефони, десятки банківських і сім-карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими українцями, виманюючи їхні кошти.
Попередньо встановлено причетність групи осіб до скоєння кількох десятків схожих шахрайств в різних областях. Відкрито кримінальне провадження, тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі від шахрайських схем зловмисників.
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Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.
Двоє мешканців Києва, 23 і 20 років, протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, нібито виявляли намір їх придбати та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт.
Відкривши посилання з «заявкою», які приходили в різні месенджери (Viber, WhatsApp тощо), потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, не підозрюючи, що таким чином надають зловмисникам доступ до своїх рахунків.
"Це дуже поширена схема, і ми в поліції постійно наголошуємо на тому, що спілкування й переписку потрібно вести лише на офіційних платформах. Однак деякі люди все одно переходять за фіктивними посиланнями, вводять усі дані і таким чином надають змогу шахраям розпоряджатись своїми грішми, пересилаючи їх через різні доступні платіжні системи", - наголосив Юрій Крошко.
Днями працівники Ковельського РУП спільно з управлінням карного розшуку провели санкціонований обшук за місцями проживання вище згаданих фігурантів у Києві та в Миколаївській області.
Вилучено грошові кошти, мобільні телефони, десятки банківських і сім-карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими українцями, виманюючи їхні кошти.
Попередньо встановлено причетність групи осіб до скоєння кількох десятків схожих шахрайств в різних областях. Відкрито кримінальне провадження, тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі від шахрайських схем зловмисників.
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