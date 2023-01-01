Буданов очолить Міноборони: Арахамія пояснив кадрові зміни

Буданов очолить Міноборони: Арахамія пояснив кадрові зміни
Війна в Україні диктує кадрову політику, тому зараз необхідно, щоб змінити керівництво силових відомств.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

"Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому", - заявив він.

Нардеп наголосив, що зараз потрібно, щоб кадрові силовики очолювали силові відомства.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", - додав він.

Арахамія підтвердив, що Олексія Резнікова переведуть до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

"Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше", - додав нардеп.

Водночас генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, Ігор Клименко - Міністерство внутрішніх справ, а Василь Малюк - СБУ.

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Теги: Буданов, Міноборони, Арахамія
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