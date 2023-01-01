Добрі новини від ВолиньPost за 5 лютого

Сьогодні, 5 лютого,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою, вирушив до України з Галіфаксу. Те, що танки вже на шляху до України, підтвердили і в українському Міноборони.В Україні незабаром збільшать постачання електроенергії споживачам. Тому що Європейський союз погодився поставляти Україні 2 гігавати електроенергії. імпорт поки не розпочався, також невідомо, на яких умовах це буде відбуватись. Але споживачі відчують, коли він розпочнеться.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,танків ‒ 3220 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,артилерійських систем – 2226 (+6) од,РСЗВ – 460 (+0) од,засобів ППО ‒ 227 (+2) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),крилатих ракет ‒ 796 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,спецтехніки ‒ 203 (+0).Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – Бахмут.Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька.За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.Франція та Італія навесні поставлять Україні системи протиракетної/протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba. Українські військові вже відправилися за кордон, аби навчитися її використовувати. Вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba.Два майстри-волонтери в Луцьку виготовляють невеликі печі-буржуйки для військових на фронт.Пічка бездимна, на ній можна розігріти й зварити їжу в польових умовах або використати як обігрівач, – розповів Суспільному волонтерЗі слів майстра, на одній заправці, а це пів літра машинного мастила та трохи шмаття, буржуйка працює шести годин. "Сюди заливається масло відпрацьоване, тут знаходиться вентилятор, якій працює від павербанка, для того, щоб запустити, потрібної його розпалити. І вичікуємо поки воно там розгориться", – каже волонтер.При виготовленні буржуйок, розповів майстер, попередньо готують метал для корпусу та металеві пластини товщиною два міліметри.За два місяці майстри виготовили та передали на фронт понад 20 буржуйок. Разом із цими пічками волонтери передадуть ще й автомобілі, дрони та медикаменти.20-річната 16-річна– сестри. Дівчата живуть у Володимирі і створюють відеоподкасти про книги сучасних українських письменників.Суспільному сестри Урус розповіли: за минулий рік прочитали понад 70 книг, а 120 нових придбали до власної бібліотеки.Дівчата часто організовують спільні читання: кожна читає по сто сторінок, а потім одна сестра змінює іншу для відеоподкаста.Під час читання роблять закладки в місцях, які вразили, аби повернутися до конкретного тексту, – розказують дівчата.