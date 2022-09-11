Двох дівчат, депортованих в РФ, повернули до сестри на Волинь





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Так, ідеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець.



Як повідомили в Мінреінтеграції, до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися у Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дітьми до їхнього повернення на батьківщину.



Міністерство висловило подяку за допомогу благодійній організації «СОС Дитячі містечка в Україні», Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).



«Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей», – зазначили в міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії. Станом на сьогодні сім’я перебуває у Волинській області.Про це повідомляє Мінреінтеграції Так, ідеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець.Як повідомили в Мінреінтеграції, до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися у Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дітьми до їхнього повернення на батьківщину.Міністерство висловило подяку за допомогу благодійній організації «СОС Дитячі містечка в Україні», Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).«Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей», – зазначили в міністерстві.

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