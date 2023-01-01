У Луцьку волонтери майструють бездимні мінібуржуйки для армії. ВІДЕО





Пічка бездимна, на ній можна розігріти й зварити їжу в польових умовах або використати як обігрівач, – розповів Руслан Чарук.



Зі слів майстра, на одній заправці, а це пів літра машинного мастила та трохи шмаття, буржуйка працює шести годин. "Сюди заливається масло відпрацьоване, тут знаходиться вентилятор, якій працює від павербанка, для того, щоб запустити, потрібної його розпалити. І вичікуємо поки воно там розгориться", – каже волонтер.



Сама буржуйка має невеликий розмір та важить 7,5 кілограмів. Температуру до 700 градусів, говорить луцький волонтер, можна регулювати кількістю поданого масла. Градус у пічці "розганяє" вентилятор, який працює від павербанка.



"Вона є малесенька, компактна. Можна скласти в рюкзак, сумку або в багажник, де вона не займе місця. Вона немає диму, копоті, тому не виявляє наших хлопців на позиціях. Візуально не видно де працює тепло", – сказав Руслан Чарук.



При виготовленні буржуйок, розповів майстер Іван Вербецькій, попередньо готують метал для корпусу та металеві пластини товщиною два міліметри.



"Беремо метал, ріжемо заготовки, свердлимо отвори і тоді приварюємо в пічку. З такої ж труби ріжемо ще заготовки, які приварюються на вихід, щоб був димар. Ще в одну трубу заливається перероблене масло, яке через крапельницю крапає і горить, і головне, що не дає диму", – зазначив чоловік.



За два місяці майстри виготовили та передали на фронт понад 20 буржуйок. Разом із цими пічками волонтери передадуть ще й автомобілі, дрони та медикаменти. Нині збирають медикаменти, щоб передати чергову партію допомоги на фронт, – сказала медична сестра й волонтерка благодійного фонду "Надійні крила" Лілія Чарук.



"Знеболюючі препарати, противірусні різні, жарознижуючі у виді комбігрипів, чайочків, порошків, для хлопців це зручно. Протиревматичні гелі, в хлопців коліна болять, ноги, вони мажуть і їм краще від цього", – каже жінка.



До збору грошей на потреби військових долучаються школярі та педагоги Луцька, де в ліцеях нині триває акція "Армія дронів", де і учні, і вчителі, і директори, і батьки збирають донати на допомогу війську,– сказала керівниця благодійного фонду "Надійні крил" Ірина Демчук.



Скільки усього грошей зібрали від початку повномасштабної війни, додала керівниця фонду, озвучать після перемоги.

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