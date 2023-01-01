Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 6 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -2°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -2°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Скільки вулиць на Волині потребують перейменування: перелік
Сьогодні, 19:30
Українські військові відправилися за кордон для навчань з SAMP/T
Сьогодні, 18:14
Сестри з Волині створюють подкасти про книги сучасних українських письменників. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
Медіа