Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
У понеділок, 6 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -2°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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