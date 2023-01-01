Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -2°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 6 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -2°.

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