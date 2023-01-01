Українські військові відправилися за кордон для навчань з SAMP/T

Українські військові відправилися за кордон для навчань з SAMP/T
Франція та Італія навесні поставлять Україні системи протиракетної/протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, українські військові вже відправилися за кордон, аби навчитися її використовувати, пише УНІАН.

"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сповістив він.

В середині січня стало відомо, що уряд Італії схвалив рішення надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, і йдуть перемовини з Францією щодо цього.

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Теги: Росія, Україна, війна
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