Українські військові відправилися за кордон для навчань з SAMP/T





Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, українські військові вже відправилися за кордон, аби навчитися її використовувати, пише



"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сповістив він.



В середині січня стало відомо, що уряд Італії схвалив рішення надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, і йдуть перемовини з Францією щодо цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція та Італія навесні поставлять Україні системи протиракетної/протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант, українські військові вже відправилися за кордон, аби навчитися її використовувати, пише УНІАН "Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сповістив він.В середині січня стало відомо, що уряд Італії схвалив рішення надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, і йдуть перемовини з Францією щодо цього.

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