Скільки вулиць на Волині потребують перейменування: перелік





Ці дані на запит Вадим Поздняков.



Перелік вулиць на Волині, які потрібно перейменувати через прив'язку до комуністичного минулого та радянських і російських діячів, Вадим Поздняков взявся досліджувати ще на початку 2022 року. Тоді його команда розіслала запити в усі громади на Волині зі зверненням перелічити такі вулиці. За підсумками, станом на 22 квітня 2022 року на Волині нараховували 838 вулиць, які потребувати зміни назви.



У січні 2023 року Вадим Поздняков продовжив дослідження та розпочав повну інвентаризацію вулиць у регіонах. Серед перших п'яти областей опрацювали і Волинь.



Перелік вулиць у громадах Волині, які ще досі не змінили назви



У Нововолинській міській раді: у селищі Благодатному – вулиця Макаренка.



В Устилузькій міській раді: місто Устилуг – вул. Гагаріна, вул. Гуденка, вул. Левінцова, вул.Пархоменка; село Тростянка – вул.Гуденка, вул.Ковпака.



В Іваничівській селищній раді: селище Іваничі – вул.8 березня, вул.Першотравнева: село Мишів – вул.8-Березня.



У Зимнівській сільській раді: с.Березовичі – вул.8-го Березня; с.Льотниче – вул.Гагаріна; с.Хобултова – вул.Першотравнева.



У Литовезькій сільській раді: с.Кречів – вул.8-го Березня, вул.Першотравнева; с.Мовники – вул.Інтернаціональна.



В Оваднівській сільській раді: с.Верба – вул.Колгоспна; с.Крать – вул.Першотравнева; с.Овадне – вул.Мічуріна; с.Охнівка – вул.Жовтнева; с.Сусваль – вул.Першотравнева



У Павлівській сільській раді: с.Грушів – вул.1 Травня, вул.8-го Березня; с.Жашковичі – вул.Гагаріна; с.Орищі – вул.40-річчя Перемоги, вул.Гагаріна; с.Павлівка – вул.8-го Березня, вул.Першого Травня; с.Риковичі – вул.8-го Березня; с.Старий Порицьк – вул.Першотравнева.



У Поромівській сільській раді: с.Бортнів – вул.Інтернаціональна; с.Будятичі – вул.8-го Березня.



У Камінь-Каширській міській раді: м.Камінь-Каширський – вул.Ватутіна, вул.Чкалова, пров.Ватутіна; с.Бузаки – вул.8 Березня; с.Видричі – вул.1 Травня, вул.8 Березня; с.Ворокомле – вул.1 Травня; с.Осівці – вул.65-річчя Перемоги; с.Соснівка – вул.Жовтнева; с.Хотешів – пров.Комсомольський; с.Щитинь – вул.Колгоспна.



У Любешівській селищній раді: селище Любешів – вул.Шолохова, пров.Котовського; с.Лобна – вул.Федорова.



У Маневицькій селищній раді: с.Козлиничі – вул.Єршова; с.Старий Чорторийськ – вул.Єршова і Хакімова.



У Прилісненській сільській раді: с.Галузія – вул.8-го Березня; с.Лишнівка – вул.Бринського; с.Прилісне – вул.Першотравнева; с.Старі Червища – вул.Жовтнева.



У Сошичненській сільській раді: с.Залісся – вул.Матросова, вул.Юрія Гагаріна; с.Карпилівка – вул.8 Березня; с.Личини – вул.Першотравнева; с.Нуйно – вул.Гагаріна, вул.Першотравнева; с.Радошинка – вул.1 Травня.



У Ковельській міській раді: місто Ковель – вул.1-го травня, вул.8-го Березня, вул.Бенделіані, вул.Брюлова, вул.Купріна, вул.Мічуріна, вул.Менделєєва, вул.Чайковського, пров.40 років Перемоги, пров.Другий Ватутіна; с.Білин – вул.8-го Березня; с.Заріччя – вул.Першотравнева.



У Любомльській міській раді: місто Любомль – вул.1-го Травня, вул.Власа Мізинця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, пров.1-го Травня; с.Запілля – вул.Власа Мізинця.



У Голобській селищній раді: селище Голоби – вул.Горького; с.Байківці – вул.Воз’єднання; с.Битень – вул.Бенделіані; с.Поповичі – вул.Першотравнева; с.Радошин – вул.Рокосовського.



У Головненській селищній раді: селище Головне – вул.1-го Травня, вул.Гагаріна, вул.Толстого; с.Заболоття – вул.1-го Травня, вул.Гагаріна; с.Заозерне – вул.Колгоспна.



У Старовижівській селищній раді: селище Стара Вижівка – вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Горького, вул.Карбишева, вул.Колгоспна, вул.Пушкіна, вул.Федорова; с.Борзова – вул.8-го Березня; с.Галина Воля – вул.Колгоспна; с.Мизове – вул.1-го Травня; с.Нова Вижва – пров.8 Березня, пров.Колгоспний; с.Поліське – вул.Першотравнева; с.Чевель – вул.Першотравнева.



У Турійській селищній раді: селище Турійськ – вул.8 Березня, вул.9 Травня, вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Першотравнева, пров.Першотравневий; с.Купичів – вул.Дружби Народів, вул.Першого Травня; с.Обенижі – вул.Гагаріна; с.Радовичі – вул.Колгоспна.



У Шацькій селищній раді: селище Шацьк – вул.1 Травня, вул.50 років Перемоги, вул.8 Березня, вул.Гагаріна, вул.Мічуріна, вул.Федорова, пров.50 років Перемоги; с.Мельники –вул.8 Березня, вул.1Травня, вул.Жовтнева, вул.Колгоспна; с.Пехи – вул.Колгоспна; с.Пульмо – вул.8 Березня, вул.Жовтнева; с.Самійличі – вул.Колгоспна; с.Світязь – вул.40 років Перемоги, вул.8 Березня, вул.Жовтнева, пров.8 Березня, пров.Жовтневий.



У Велицькій сільській раді: с.Кашівка – вул.Першотравнева; с.Мельниця – вул.Першотравнева; с.Мирин – вул.Мічуріна; с.Підріжжя – вул.40р.Перемоги.



У Вишнівській сільській раді: с.Вижгів – вул.8-го Березня, с.Замлиння – вул.Першотравнева; с.Радехів – вул.1-го Травня; с.Чмикос – вул.Гагаріна.



У Дубівській сільській раді: с.Бахів – вул.Першотравнева; с.Вербка – вул.Ватутіна, вул.Першотравнева, пров.Ватутіна; с.Дубове –вул.Першотравнева, пров.Колгоспний.



У Дубечненській сільській раді: с.Дубечне – вул.Колгоспна; с.Кримне – вул.8-го Березня.



У Забродівській сільській раді: с.Видраниця – вул.1-го Травня; с.Заброди – вул.Артема; с.Замшани – вул.Колгоспна, вул.Першотравнева; с.Лучичі – вул.1 Травня, вул.8 Березня; с.Мельники-Річицькі – вул.8-го Березня; с.Піски-Річицькії – вул.Московська; с.Поступель – вул.1-го Травня; с.Щедрогір – вул.Гагаріна.



У Колодяжненській сільській раді: с.Будище – вул.Московська; с.Волошки – вул.8-го Березня, вул.Пушкіна, вул.Чехова; с.Колодяжне – вул.Чехова; с.Любитів – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Скулин – вул.8 Березня.



У Рівненській сільській раді: с.Вишнівка – вул.Колгоспна; с.Гуща – вул.Колгоспна; с.Забужжя – вул.Колгоспна; с.Підлісся – вул.Колгоспна; с.Полапи – вул.Гагаріна.



У Сереховичівській сільській раді: с.Грабове – вул.1-го Травня; с.Комарове – вул.Пушкіна; с.Сереховичі – вул.8-го Березня, вул.Першотравнева.



У Берестечківській міській раді: місто Берестечко – вул.Гагаріна, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева, вул.Пушкіна; с.Іванівка – вул.Юрія Гагаріна; с.Горішнє – вул.Юрія Гагаріна.



У Горохівській міській раді: місто Горохів – вул.Возз’єднання, вул.Суворова, вул.Чкалова, вул.Я.Галана, пров.Чкалова, пров.Я.Галана.



У Ківерцівській міській раді: місто Ківерці – вул.Ціолковського.



У Луцькій міській раді: місто Луцьк – бульв. Дружби Народів, вул.8-го Березня, вул.Балакирева, вул.Бенделіані, вул.Бородіна, вул.Брюллова, вул.Боткіна, вул.Вавилова, вул.Верещагіна, вул.Волгоградська, вул.Вороніхіна, вул.Глінки, вул.Глієра, вул.Гордіюк, вул.Грибоєдова, вул.Гризодубової, вул.Даньшина, вул.Даргомижського, вул.Декабристів, вул.Добролюбова, вул.Докучаєва, вул.Єрмолової, вул.Єршова, вул.Жуковського, вул.Захарова, вул.Ізмайлова, вул.Карбишева, вул.Качалова, пров.Качалова, вул.Конякіна, вул.Крилова, вул.Купріна, вул.Кутузова, вул.Лєскова, вул.Левітана, вул.Ломоносова, вул.Маковського, вул.Міліційна, вул.Нахімова, вул.Нестерова, вул.Павлова, вул.Писаревського, вул.Пушкіна, вул.Рахманінова, вул.Рилєєва, вул.Салтикова-Щедріна, вул.Сентора, вул.Сєченова, вул.Скрябіна, пров.Смєлякова, вул.Софії Ковалевської, вул.Струтинської, вул.Тарасова, вул.Тимірязєва, вул.Трункіна, вул.Туполева, вул.Тургенєва, вул.Ушинського, вул.Хакімова, вул.Ціолковського, вул.Чайковського, вул.Челюскіна, вул.Чернишевського, вул.Чехова, вул.Щепкіна, вул.Щусєва, вул.Станіславського, пров.Комунальний, просп.Перемоги; селище Рокині – вул.Мічуріна; с.Боголюби – вул.40 років Перемоги; с.Дачне – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Жабка – ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; с.Жидичин – вул.Першотравнева; с.Зміїнець – вул.Возз’єднання, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева; с.Милуші – вул.Гагаріна, пров.Гагаріна; с.Озерце – вул.9 Травня; с.Прилуцьке – вул.Жовтнева; с.Сирники – вул.Конякіна.



У Рожищенській міській раді: місто Рожище – вул.Жуковського, вул.Чайковського, пров.Жуковського; с.Забара – вул.8 Березня; с.Крижівка – вул.1 Травня, вул.17 Вересня; с.Луків – вул.8-го Березня; с.Мильськ – вул.Першотравнева; с.Навіз – вул.Першотравнева; с.Переспа – вул.Першотравнева; с.Сокіл – вул.8-го Березня; с.Топільне – вул.Першотравнева; с.Трилісці – вул.Колгоспна.



У Колківській селищній раді: с.Боровичі – вул.1 Травня, вул.8 Березня, вул.Інтернаціональна; с.Грузятин – вул.8-го Березня; с.Тельчі – вул.17 вересня; с.Четвертня – вул.Жовтнева.



У Мар’янівській селищній раді: селище Мар’янівка – вул.8 Березня, вул.Гагаріна, вул.Матросова, вул.Я.Галана; с.Бужани – вул.Першотравнева; с.Цегів – вул.Інтернаціональна, вул.Радгоспна.



В Олицькій селищній раді: селище Олика – вул.Юрія Гагаріна; с.Дідичі – вул.40-річчя Перемоги, вул.8 Березня, вул.Ковпака, вул.Ломоносова, вул.Першотравнева, вул.Чехова; с.Дерно – вул.Воз’єднання, вул.Першотравнева; с.Залісоче – вул.9 Травня, вул.Гагаріна, вул.Мічуріна; с.Котів – вул.17 Вересня, вул.Суворова; с.Одеради – вул.Першотравнева; с.Чемерин – вул.Гагаріна.



У Торчинській селищній раді: селище Торчин – вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Галана, вул.Мічуріна, вул.Маяковського, вул.Олега Кошового, вул.Островського, вул.Перше Травня, вул.Суворова; с.Буяни – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Гать – вул.Дружби Народів; с.Кошів – вул.8-го Березня; с.Сарнівка – вул.8 Березня; с.Смолигів – вул.1 Травня; с.Тертки – вул.1 Травня, вул.Дружби Народів



У Боратинській сільській раді: с.Гірка Полонка – вул.Першотравнева; с.Лаврів – вул.Першотравнева; с.Лучиці – вул.Першотравнева; с.Промінь – вул.Суворова; с.Рованці – вул.Ковпака.



У Городищенській сільській раді: селище Сенкевичівка – вул.Гагаріна; с.Чаруків – вул.Першотравнева.



У Доросинівській сільській раді: с.Вітоніж – вул.Першотравнева; с.Квітневе – вул.Гагаріна.



У Копачівській сільській раді: с.Залісці – вул.Колгоспна; с.Копачівка – вул.Першотравнева; с.Кроватка – вул.1 Травня; с.Уляники – вул.Сибірська.



У Підгайцівській сільській раді: с.Борохів – вул.Гагаріна; с.Веснянка – вул.1 Травня; с. Вишнів – вул.8 Березня, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева; с.Липини – вул.Першотравнева; с.Лище – вул.Возз’єднання; с.Романів – вул.Першотравнева; с.Хорлупи – вул.Першотравнева.



За коментарем Суспільне також звернулося в обласну військову адміністрацію. Зі слів керівниці управління інформаційної та внутрішньої політики Карини Мариневич, статистику перейменованих вулиць по громада в ОВА не ведуть. Час від часу збирають такі данні працівники управління культури. Остання інформація, яка в них є станом на 2021 рік, у територіальних громадах Волині були перейменовані 659 вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на січень 2023 року 397 вулиць на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.Ці дані на запит Суспільного надав голова громадської організації "Світанок"Перелік вулиць на Волині, які потрібно перейменувати через прив'язку до комуністичного минулого та радянських і російських діячів, Вадим Поздняков взявся досліджувати ще на початку 2022 року. Тоді його команда розіслала запити в усі громади на Волині зі зверненням перелічити такі вулиці. За підсумками, станом на 22 квітня 2022 року на Волині нараховували 838 вулиць, які потребувати зміни назви.У січні 2023 року Вадим Поздняков продовжив дослідження та розпочав повну інвентаризацію вулиць у регіонах. Серед перших п'яти областей опрацювали і Волинь.: у селищі Благодатному – вулиця Макаренка.: місто Устилуг – вул. Гагаріна, вул. Гуденка, вул. Левінцова, вул.Пархоменка; село Тростянка – вул.Гуденка, вул.Ковпака.: селище Іваничі – вул.8 березня, вул.Першотравнева: село Мишів – вул.8-Березня.: с.Березовичі – вул.8-го Березня; с.Льотниче – вул.Гагаріна; с.Хобултова – вул.Першотравнева.: с.Кречів – вул.8-го Березня, вул.Першотравнева; с.Мовники – вул.Інтернаціональна.: с.Верба – вул.Колгоспна; с.Крать – вул.Першотравнева; с.Овадне – вул.Мічуріна; с.Охнівка – вул.Жовтнева; с.Сусваль – вул.Першотравнева: с.Грушів – вул.1 Травня, вул.8-го Березня; с.Жашковичі – вул.Гагаріна; с.Орищі – вул.40-річчя Перемоги, вул.Гагаріна; с.Павлівка – вул.8-го Березня, вул.Першого Травня; с.Риковичі – вул.8-го Березня; с.Старий Порицьк – вул.Першотравнева.: с.Бортнів – вул.Інтернаціональна; с.Будятичі – вул.8-го Березня.: м.Камінь-Каширський – вул.Ватутіна, вул.Чкалова, пров.Ватутіна; с.Бузаки – вул.8 Березня; с.Видричі – вул.1 Травня, вул.8 Березня; с.Ворокомле – вул.1 Травня; с.Осівці – вул.65-річчя Перемоги; с.Соснівка – вул.Жовтнева; с.Хотешів – пров.Комсомольський; с.Щитинь – вул.Колгоспна.: селище Любешів – вул.Шолохова, пров.Котовського; с.Лобна – вул.Федорова.: с.Козлиничі – вул.Єршова; с.Старий Чорторийськ – вул.Єршова і Хакімова.: с.Галузія – вул.8-го Березня; с.Лишнівка – вул.Бринського; с.Прилісне – вул.Першотравнева; с.Старі Червища – вул.Жовтнева.: с.Залісся – вул.Матросова, вул.Юрія Гагаріна; с.Карпилівка – вул.8 Березня; с.Личини – вул.Першотравнева; с.Нуйно – вул.Гагаріна, вул.Першотравнева; с.Радошинка – вул.1 Травня.: місто Ковель – вул.1-го травня, вул.8-го Березня, вул.Бенделіані, вул.Брюлова, вул.Купріна, вул.Мічуріна, вул.Менделєєва, вул.Чайковського, пров.40 років Перемоги, пров.Другий Ватутіна; с.Білин – вул.8-го Березня; с.Заріччя – вул.Першотравнева.: місто Любомль – вул.1-го Травня, вул.Власа Мізинця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, пров.1-го Травня; с.Запілля – вул.Власа Мізинця.: селище Голоби – вул.Горького; с.Байківці – вул.Воз’єднання; с.Битень – вул.Бенделіані; с.Поповичі – вул.Першотравнева; с.Радошин – вул.Рокосовського.: селище Головне – вул.1-го Травня, вул.Гагаріна, вул.Толстого; с.Заболоття – вул.1-го Травня, вул.Гагаріна; с.Заозерне – вул.Колгоспна.: селище Стара Вижівка – вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Горького, вул.Карбишева, вул.Колгоспна, вул.Пушкіна, вул.Федорова; с.Борзова – вул.8-го Березня; с.Галина Воля – вул.Колгоспна; с.Мизове – вул.1-го Травня; с.Нова Вижва – пров.8 Березня, пров.Колгоспний; с.Поліське – вул.Першотравнева; с.Чевель – вул.Першотравнева.: селище Турійськ – вул.8 Березня, вул.9 Травня, вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Першотравнева, пров.Першотравневий; с.Купичів – вул.Дружби Народів, вул.Першого Травня; с.Обенижі – вул.Гагаріна; с.Радовичі – вул.Колгоспна.: селище Шацьк – вул.1 Травня, вул.50 років Перемоги, вул.8 Березня, вул.Гагаріна, вул.Мічуріна, вул.Федорова, пров.50 років Перемоги; с.Мельники –вул.8 Березня, вул.1Травня, вул.Жовтнева, вул.Колгоспна; с.Пехи – вул.Колгоспна; с.Пульмо – вул.8 Березня, вул.Жовтнева; с.Самійличі – вул.Колгоспна; с.Світязь – вул.40 років Перемоги, вул.8 Березня, вул.Жовтнева, пров.8 Березня, пров.Жовтневий.: с.Кашівка – вул.Першотравнева; с.Мельниця – вул.Першотравнева; с.Мирин – вул.Мічуріна; с.Підріжжя – вул.40р.Перемоги.: с.Вижгів – вул.8-го Березня, с.Замлиння – вул.Першотравнева; с.Радехів – вул.1-го Травня; с.Чмикос – вул.Гагаріна.: с.Бахів – вул.Першотравнева; с.Вербка – вул.Ватутіна, вул.Першотравнева, пров.Ватутіна; с.Дубове –вул.Першотравнева, пров.Колгоспний.: с.Дубечне – вул.Колгоспна; с.Кримне – вул.8-го Березня.: с.Видраниця – вул.1-го Травня; с.Заброди – вул.Артема; с.Замшани – вул.Колгоспна, вул.Першотравнева; с.Лучичі – вул.1 Травня, вул.8 Березня; с.Мельники-Річицькі – вул.8-го Березня; с.Піски-Річицькії – вул.Московська; с.Поступель – вул.1-го Травня; с.Щедрогір – вул.Гагаріна.: с.Будище – вул.Московська; с.Волошки – вул.8-го Березня, вул.Пушкіна, вул.Чехова; с.Колодяжне – вул.Чехова; с.Любитів – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Скулин – вул.8 Березня.: с.Вишнівка – вул.Колгоспна; с.Гуща – вул.Колгоспна; с.Забужжя – вул.Колгоспна; с.Підлісся – вул.Колгоспна; с.Полапи – вул.Гагаріна.: с.Грабове – вул.1-го Травня; с.Комарове – вул.Пушкіна; с.Сереховичі – вул.8-го Березня, вул.Першотравнева.: місто Берестечко – вул.Гагаріна, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева, вул.Пушкіна; с.Іванівка – вул.Юрія Гагаріна; с.Горішнє – вул.Юрія Гагаріна.: місто Горохів – вул.Возз’єднання, вул.Суворова, вул.Чкалова, вул.Я.Галана, пров.Чкалова, пров.Я.Галана.: місто Ківерці – вул.Ціолковського.: місто Луцьк – бульв. Дружби Народів, вул.8-го Березня, вул.Балакирева, вул.Бенделіані, вул.Бородіна, вул.Брюллова, вул.Боткіна, вул.Вавилова, вул.Верещагіна, вул.Волгоградська, вул.Вороніхіна, вул.Глінки, вул.Глієра, вул.Гордіюк, вул.Грибоєдова, вул.Гризодубової, вул.Даньшина, вул.Даргомижського, вул.Декабристів, вул.Добролюбова, вул.Докучаєва, вул.Єрмолової, вул.Єршова, вул.Жуковського, вул.Захарова, вул.Ізмайлова, вул.Карбишева, вул.Качалова, пров.Качалова, вул.Конякіна, вул.Крилова, вул.Купріна, вул.Кутузова, вул.Лєскова, вул.Левітана, вул.Ломоносова, вул.Маковського, вул.Міліційна, вул.Нахімова, вул.Нестерова, вул.Павлова, вул.Писаревського, вул.Пушкіна, вул.Рахманінова, вул.Рилєєва, вул.Салтикова-Щедріна, вул.Сентора, вул.Сєченова, вул.Скрябіна, пров.Смєлякова, вул.Софії Ковалевської, вул.Струтинської, вул.Тарасова, вул.Тимірязєва, вул.Трункіна, вул.Туполева, вул.Тургенєва, вул.Ушинського, вул.Хакімова, вул.Ціолковського, вул.Чайковського, вул.Челюскіна, вул.Чернишевського, вул.Чехова, вул.Щепкіна, вул.Щусєва, вул.Станіславського, пров.Комунальний, просп.Перемоги; селище Рокині – вул.Мічуріна; с.Боголюби – вул.40 років Перемоги; с.Дачне – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Жабка – ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; с.Жидичин – вул.Першотравнева; с.Зміїнець – вул.Возз’єднання, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева; с.Милуші – вул.Гагаріна, пров.Гагаріна; с.Озерце – вул.9 Травня; с.Прилуцьке – вул.Жовтнева; с.Сирники – вул.Конякіна.: місто Рожище – вул.Жуковського, вул.Чайковського, пров.Жуковського; с.Забара – вул.8 Березня; с.Крижівка – вул.1 Травня, вул.17 Вересня; с.Луків – вул.8-го Березня; с.Мильськ – вул.Першотравнева; с.Навіз – вул.Першотравнева; с.Переспа – вул.Першотравнева; с.Сокіл – вул.8-го Березня; с.Топільне – вул.Першотравнева; с.Трилісці – вул.Колгоспна.: с.Боровичі – вул.1 Травня, вул.8 Березня, вул.Інтернаціональна; с.Грузятин – вул.8-го Березня; с.Тельчі – вул.17 вересня; с.Четвертня – вул.Жовтнева.: селище Мар’янівка – вул.8 Березня, вул.Гагаріна, вул.Матросова, вул.Я.Галана; с.Бужани – вул.Першотравнева; с.Цегів – вул.Інтернаціональна, вул.Радгоспна.: селище Олика – вул.Юрія Гагаріна; с.Дідичі – вул.40-річчя Перемоги, вул.8 Березня, вул.Ковпака, вул.Ломоносова, вул.Першотравнева, вул.Чехова; с.Дерно – вул.Воз’єднання, вул.Першотравнева; с.Залісоче – вул.9 Травня, вул.Гагаріна, вул.Мічуріна; с.Котів – вул.17 Вересня, вул.Суворова; с.Одеради – вул.Першотравнева; с.Чемерин – вул.Гагаріна.: селище Торчин – вул.Ватутіна, вул.Гагаріна, вул.Галана, вул.Мічуріна, вул.Маяковського, вул.Олега Кошового, вул.Островського, вул.Перше Травня, вул.Суворова; с.Буяни – вул.1 Травня, вул.Гагаріна; с.Гать – вул.Дружби Народів; с.Кошів – вул.8-го Березня; с.Сарнівка – вул.8 Березня; с.Смолигів – вул.1 Травня; с.Тертки – вул.1 Травня, вул.Дружби Народів: с.Гірка Полонка – вул.Першотравнева; с.Лаврів – вул.Першотравнева; с.Лучиці – вул.Першотравнева; с.Промінь – вул.Суворова; с.Рованці – вул.Ковпака.: селище Сенкевичівка – вул.Гагаріна; с.Чаруків – вул.Першотравнева.: с.Вітоніж – вул.Першотравнева; с.Квітневе – вул.Гагаріна.: с.Залісці – вул.Колгоспна; с.Копачівка – вул.Першотравнева; с.Кроватка – вул.1 Травня; с.Уляники – вул.Сибірська.: с.Борохів – вул.Гагаріна; с.Веснянка – вул.1 Травня; с. Вишнів – вул.8 Березня, вул.Мічуріна, вул.Першотравнева; с.Липини – вул.Першотравнева; с.Лище – вул.Возз’єднання; с.Романів – вул.Першотравнева; с.Хорлупи – вул.Першотравнева.За коментарем Суспільне також звернулося в обласну військову адміністрацію. Зі слів керівниці управління інформаційної та внутрішньої політики, статистику перейменованих вулиць по громада в ОВА не ведуть. Час від часу збирають такі данні працівники управління культури. Остання інформація, яка в них є станом на 2021 рік, у територіальних громадах Волині були перейменовані 659 вулиць.

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