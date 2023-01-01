Сестри з Волині створюють подкасти про книги сучасних українських письменників. ВІДЕО

Анна та 16-річна Анастасія – сестри. Дівчата живуть у Володимирі і створюють відеоподкасти про книги сучасних українських письменників.







Дівчата часто організовують спільні читання: кожна читає по сто сторінок, а потім одна сестра змінює іншу для відеоподкаста.



Під час читання роблять закладки в місцях, які вразили, аби повернутися до конкретного тексту, – розказують дівчата.



"Буває настільки поглинаєш книжку, що не помічаєш якийсь момент, тому перечитування має новий погляд, тому що ти знаєш сюжет, ти не хвилюєшся за сюжет, а хвилюєшся за деталі, звертаєш увагу на деталі", – говорить Анна Урус.



Сестри не виокремлюють жодного з українських Авторів. У буктоці демонструють різноманітність жанрів та стилів, де кожен, говорять, знайде щось для себе.



"Знімаємо різне відео від підбірки книжок по жанрах, просять підбірки по віковій категорії, естетичні відео з нарізкою фотографій, щоб людина відчула саму атмосферу книги й можливо захоче їх прочитати", – говорить Анастасія Урус.



Анна та Анастасія мріють зустрітися із кожним автором, твори яких прочитали, а нещодавно були на зустрічі із Сергієм Жаданом у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-річната 16-річна– сестри. Дівчата живуть у Володимирі і створюють відеоподкасти про книги сучасних українських письменників. Суспільному сестри Урус розповіли: за минулий рік прочитали понад 70 книг, а 120 нових придбали до власної бібліотеки.Дівчата часто організовують спільні читання: кожна читає по сто сторінок, а потім одна сестра змінює іншу для відеоподкаста.Під час читання роблять закладки в місцях, які вразили, аби повернутися до конкретного тексту, – розказують дівчата."Буває настільки поглинаєш книжку, що не помічаєш якийсь момент, тому перечитування має новий погляд, тому що ти знаєш сюжет, ти не хвилюєшся за сюжет, а хвилюєшся за деталі, звертаєш увагу на деталі", – говорить Анна Урус.Сестри не виокремлюють жодного з українських Авторів. У буктоці демонструють різноманітність жанрів та стилів, де кожен, говорять, знайде щось для себе."Знімаємо різне відео від підбірки книжок по жанрах, просять підбірки по віковій категорії, естетичні відео з нарізкою фотографій, щоб людина відчула саму атмосферу книги й можливо захоче їх прочитати", – говорить Анастасія Урус.Анна та Анастасія мріють зустрітися із кожним автором, твори яких прочитали, а нещодавно були на зустрічі із Сергієм Жаданом у Луцьку.

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