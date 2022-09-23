На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Учора, 4 лютого ківерцівські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гайове Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини м. Ківерці, на гасіння вогню подали водяний пожежний ствол. Пожежу ліквідували о 19:40.



Ймовірна причина пожежі: недолік конструкцій пічного опалення.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники, будинок
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