На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



4 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гайове Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини м. Ківерці, на гасіння вогню подали водяний пожежний ствол. Пожежу ліквідували о 19:40.







Ймовірна причина пожежі: недолік конструкцій пічного опалення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 4 лютого ківерцівські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гайове Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини м. Ківерці, на гасіння вогню подали водяний пожежний ствол. Пожежу ліквідували о 19:40.Ймовірна причина пожежі: недолік конструкцій пічного опалення.

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