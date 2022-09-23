На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 15:15
Учора, 4 лютого ківерцівські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гайове Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини м. Ківерці, на гасіння вогню подали водяний пожежний ствол. Пожежу ліквідували о 19:40.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкцій пічного опалення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гайове Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини м. Ківерці, на гасіння вогню подали водяний пожежний ствол. Пожежу ліквідували о 19:40.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкцій пічного опалення.
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