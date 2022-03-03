Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету





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За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові нанесли ракетний удар по Київському району Харкова.



Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.



Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.



Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Наразі поранення отримали вже 5 людей.



За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.



Документування збройної агресії РФ проводилося прокурорами спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 5 лютого окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова — прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові нанесли ракетний удар по Київському району Харкова.Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Наразі поранення отримали вже 5 людей.За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.Документування збройної агресії РФ проводилося прокурорами спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

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