Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету
Сьогодні, 13:26
Вранці 5 лютого окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова — прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові нанесли ракетний удар по Київському району Харкова.
Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Наразі поранення отримали вже 5 людей.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Документування збройної агресії РФ проводилося прокурорами спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові нанесли ракетний удар по Київському району Харкова.
Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Наразі поранення отримали вже 5 людей.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Документування збройної агресії РФ проводилося прокурорами спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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