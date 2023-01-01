Росія вранці завдала ракетного удару по Харкову: є влучання в будинок

Росія вранці завдала ракетного удару по Харкову: є влучання в будинок
Росія вранці 5 лютого завдала ракетного удару по центру Харкова.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано «приліт» у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

"Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", – уточнив мер Харкова.

За словами Синєгубова, відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.
Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", – зазначив голова ОВА.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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