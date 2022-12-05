В Україні менше відключатимуть світло





Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі телемарафону, пише



Він повідомив, що цього тижня в робочі дні дефіцит електроенергії становив трохи понад 4 тисячі мегаватів. Але нещодавно ЄС погодився збільшити обсяги постачання електроенергії до 2 гігават, коли раніше діяло обмеження не більше 700 мегаватів.



«Збільшення імпорту до двох гігават, звичайно, - дуже хороші новини, і сподіваюсь ми побачимо збільшення імпорту найближчими днями, найближчими тижнями», - сказав він.



Але Герус повідомив, що імпорт поки не розпочався, також невідомо, на яких умовах це буде відбуватись. Але споживачі відчують, коли він розпочнеться.



«Всі споживачі відчують це. Якщо в країні генерація в середньому близько 13 тисяч мегаватів, то коли повністю піде цей імпорт, буде вже 15 тисяч мегаватів. Різниця досить суттєва. Всі споживачі можуть відчути це по показнику відключень. Відключень має стати менше. Часові періоди відключень мають скоротитися», - пояснив Андрій Герус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні незабаром збільшать постачання електроенергії споживачам. Тому що Європейський союз погодився поставляти Україні 2 гігавати електроенергії.Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГв ефірі телемарафону, пише УНІАН Він повідомив, що цього тижня в робочі дні дефіцит електроенергії становив трохи понад 4 тисячі мегаватів. Але нещодавно ЄС погодився збільшити обсяги постачання електроенергії до 2 гігават, коли раніше діяло обмеження не більше 700 мегаватів.«Збільшення імпорту до двох гігават, звичайно, - дуже хороші новини, і сподіваюсь ми побачимо збільшення імпорту найближчими днями, найближчими тижнями», - сказав він.Але Герус повідомив, що імпорт поки не розпочався, також невідомо, на яких умовах це буде відбуватись. Але споживачі відчують, коли він розпочнеться.«Всі споживачі відчують це. Якщо в країні генерація в середньому близько 13 тисяч мегаватів, то коли повністю піде цей імпорт, буде вже 15 тисяч мегаватів. Різниця досить суттєва. Всі споживачі можуть відчути це по показнику відключень. Відключень має стати менше. Часові періоди відключень мають скоротитися», - пояснив Андрій Герус.

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