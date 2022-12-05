В Україні менше відключатимуть світло

В Україні менше відключатимуть світло
В Україні незабаром збільшать постачання електроенергії споживачам. Тому що Європейський союз погодився поставляти Україні 2 гігавати електроенергії.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

Він повідомив, що цього тижня в робочі дні дефіцит електроенергії становив трохи понад 4 тисячі мегаватів. Але нещодавно ЄС погодився збільшити обсяги постачання електроенергії до 2 гігават, коли раніше діяло обмеження не більше 700 мегаватів.

«Збільшення імпорту до двох гігават, звичайно, - дуже хороші новини, і сподіваюсь ми побачимо збільшення імпорту найближчими днями, найближчими тижнями», - сказав він.

Але Герус повідомив, що імпорт поки не розпочався, також невідомо, на яких умовах це буде відбуватись. Але споживачі відчують, коли він розпочнеться.

«Всі споживачі відчують це. Якщо в країні генерація в середньому близько 13 тисяч мегаватів, то коли повністю піде цей імпорт, буде вже 15 тисяч мегаватів. Різниця досить суттєва. Всі споживачі можуть відчути це по показнику відключень. Відключень має стати менше. Часові періоди відключень мають скоротитися», - пояснив Андрій Герус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, графіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні менше відключатимуть світло
Сьогодні, 08:12
Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 07:00
Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2
Сьогодні, 05:07
Кілька країн світу планують запозичити українську «Дію» – Мінцифри
Сьогодні, 04:04
Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Сьогодні, 02:00
Схожі новини
Чому на Волині почали частіше відключати світло Чому на Волині почали частіше відключати світло
12 січень, 18:07
Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 5 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 5 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
05 грудень, 2022, 00:33
Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
02 листопад, 2022, 08:59
Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня
28 жовтень, 2022, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні менше відключатимуть світло
Сьогодні, 08:12
 0
Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 07:00
 0
Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2
Сьогодні, 05:07
 0
Кілька країн світу планують запозичити українську «Дію» – Мінцифри
Сьогодні, 04:04
 0
Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Сьогодні, 02:00
 0
Медіа
відео
1/8