Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2

Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2
Перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою, вирушив до України з Галіфаксу в суботу, 4 лютого.

Про це написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки», – йдеться у повідомленні.

4 лютого військово-транспортний літак C-17 канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який держава відправила в Україну. Місце, де приземлиться літак, не вказане.

Те, що танки вже на шляху до України, підтвердили і в українському Міноборони.

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Теги: Канада, Leopard 2
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