Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича

Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство.

Про це повідомляє Давид Арахамія.

Серед осіб, яких позбавлено українського громадянства, – екссекретар РНБО Андрій Клюєв, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексглава МВС Віталій Захарченко, екскерівник СБУ Олександр Якименко.

Також до списку потрапив депутат одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський та інші.

Усі зі списку мають російське громадянство.

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Теги: Зеленський, громадянство, позбавив
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