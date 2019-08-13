Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Сьогодні, 02:00
Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство.
Про це повідомляє Давид Арахамія.
Серед осіб, яких позбавлено українського громадянства, – екссекретар РНБО Андрій Клюєв, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексглава МВС Віталій Захарченко, екскерівник СБУ Олександр Якименко.
Також до списку потрапив депутат одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський та інші.
Усі зі списку мають російське громадянство.
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Про це повідомляє Давид Арахамія.
Серед осіб, яких позбавлено українського громадянства, – екссекретар РНБО Андрій Клюєв, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексглава МВС Віталій Захарченко, екскерівник СБУ Олександр Якименко.
Також до списку потрапив депутат одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський та інші.
Усі зі списку мають російське громадянство.
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