Кому з військових скасували 30 тисяч доплат: роз'яснення





Про це повідомляє Олега Рогаля в інтерв'ю АрміяInform.



Як повідомляється, у постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168 зазначено, що додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.



Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень щомісячно?



Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:



- військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

- льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

- військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як - військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

- зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують - - завдання в районі проведення бойових дій.



Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно?



Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.



Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.



Кому зменшать грошове забезпечення?



Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Додаткову винагороду в 30 тисяч гривень більше не виплачуватимуть тим, хто в тилу. Але військовослужбовцям, які працюють у зоні бойових дій, далі нараховуватимуть по 100 тисяч гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника управління соціальної підтримки - начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковникав інтерв'ю АрміяInform.Як повідомляється, у постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168 зазначено, що додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:- військовослужбовці ракетних військ і артилерії;- льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;моряки;- військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як - військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);- зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують - - завдання в районі проведення бойових дій.Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

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