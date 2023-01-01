Кілька країн світу планують запозичити українську «Дію» – Мінцифри





Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє в інтерв'ю

Як зазначив керівник відомства, потенційно такі угоди можуть принести «немаленькі гроші», щоб залучити у бюджет. Йдеться про мільярди гривень щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт, а ще експертиза і консалтинг.



«По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип win-win, тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через «Дію» ми намагаємося його впроваджувати», – зазначив міністр.



Варто зазначити, що Естонія першою запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації України веде комунікацію щодо впровадження українського застосунку «Дія» у більш ніж п'яти країнах. Йдеться про кілька європейських країн, країни Азії та Африки.Про це міністр цифрової трансформаціїповідомляє в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Як зазначив керівник відомства, потенційно такі угоди можуть принести «немаленькі гроші», щоб залучити у бюджет. Йдеться про мільярди гривень щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт, а ще експертиза і консалтинг.«По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип win-win, тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через «Дію» ми намагаємося його впроваджувати», – зазначив міністр.Варто зазначити, що Естонія першою запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії».

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