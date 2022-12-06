Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 07:00
Цього тижня армія рф кинула всі сили на прорив української оборони та оточення міста Бахмут. Також окупанти розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли», – зазначила вона.
Так, 4 лютого пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що українські прикордонники зупинили штурм російських окупантів та вибили їх із передмістя Бахмута. Втрати окупантів становлять четверо людей убитими й сім – пораненими.
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Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли», – зазначила вона.
Так, 4 лютого пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що українські прикордонники зупинили штурм російських окупантів та вибили їх із передмістя Бахмута. Втрати окупантів становлять четверо людей убитими й сім – пораненими.
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