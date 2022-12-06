Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр

Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Цього тижня армія рф кинула всі сили на прорив української оборони та оточення міста Бахмут. Також окупанти розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

«Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то: цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли», – зазначила вона.

Так, 4 лютого пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що українські прикордонники зупинили штурм російських окупантів та вибили їх із передмістя Бахмута. Втрати окупантів становлять четверо людей убитими й сім – пораненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахмут, окупанти, Маляр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 07:00
Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2
Сьогодні, 05:07
Кілька країн світу планують запозичити українську «Дію» – Мінцифри
Сьогодні, 04:04
Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Сьогодні, 02:00
Кому з військових скасували 30 тисяч доплат: роз'яснення
Сьогодні, 00:45
Схожі новини
Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни
06 грудень, 2022, 12:00
Окупанти не можуть захопити трасу «Лисичанськ-Бахмут» Окупанти не можуть захопити трасу «Лисичанськ-Бахмут»
18 червень, 2022, 01:00
Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW Росія заблокувала інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW
03 лютий, 14:25
«Якби я не зупинив собі кров, то навряд чи вижив»: історія волинянина, який отримав тяжкі поранення під Бахмутом «Якби я не зупинив собі кров, то навряд чи вижив»: історія волинянина, який отримав тяжкі поранення під Бахмутом
02 лютий, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
Сьогодні, 07:00
 0
Канада вже відправила Україні перший танк Leopard 2
Сьогодні, 05:07
 0
Кілька країн світу планують запозичити українську «Дію» – Мінцифри
Сьогодні, 04:04
 0
Зеленський позбавив українського громадянства п’ятьох високопосадовців часів Януковича
Сьогодні, 02:00
 0
Кому з військових скасували 30 тисяч доплат: роз'яснення
Сьогодні, 00:45
 0
Медіа
відео
1/8