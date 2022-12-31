Великий обмін полоненими: Добрі новини від ВолиньPost за 4 лютого

Великий обмін полоненими: Добрі новини від ВолиньPost за 4 лютого
Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже 346. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!

Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 4 лютого, нагадаємо вам про таке:

ЗСУ відбили 9 атак окупантів

Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках 4 лютого та зазнає великих втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем - 2220 (+5) од,
- РСЗВ - 460 (+0) од,
- засоби ППО - 225 (+3) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті


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Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців

Найкраща новина дня! Під час чергового обміну полоненими вдалося повернути 116 українців – оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв. Серед них - лучанка Алла Сенченко, яка брала участь у бойових діях в Донецькій області, під містом Лиманом.


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