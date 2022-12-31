Великий обмін полоненими: Добрі новини від ВолиньPost за 4 лютого





Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 4 лютого, нагадаємо вам про таке:



ЗСУ відбили 9 атак окупантів



Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках 4 лютого та зазнає великих втрат.



За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.



Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

- танків - 3218 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

- артилерійських систем - 2220 (+5) од,

- РСЗВ - 460 (+0) од,

- засоби ППО - 225 (+3) од,

- літаків - 294 (+0) од,

- гелікоптерів - 284 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),

- крилаті ракети - 796 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,

- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).



Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті





Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:



- зареєструватися на

- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;

- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.



Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців



Найкраща новина дня! Під час чергового обміну полоненими вдалося повернути 116 українців – оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв.





Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.



А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже 346. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках 4 лютого та зазнає великих втрат.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,- танків - 3218 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,- артилерійських систем - 2220 (+5) од,- РСЗВ - 460 (+0) од,- засоби ППО - 225 (+3) од,- літаків - 294 (+0) од,- гелікоптерів - 284 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),- крилаті ракети - 796 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:- зареєструватися на платформі єДопомога;- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.Найкраща новина дня! Під час чергового обміну полоненими вдалося повернути 116 українців – оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв. Серед них - лучанка Алла Сенченко, яка брала участь у бойових діях в Донецькій області, під містом Лиманом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію