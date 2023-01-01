 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні

Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Загалом втрати росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення складають близько 130 590 військових вбитими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем - 2220 (+5) од,
- РСЗВ - 460 (+0) од,
- засоби ППО - 225 (+3) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія хоче затягнути війну, – Зеленський
30 січень, 07:00
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
27 січень, 03:13
Україні необхідна далекобійна зброя, – ГУР
26 січень, 11:57
Скільки приватних будинків в Україні знищили росіяни під час повнтомасштабного вторгнення
24 січень, 12:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 4 лютого
Сьогодні, 09:15
ЗСУ відбили 9 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
В Україні змінили умови іпотеки для молоді: головні нововведення
Сьогодні, 08:10
Повідомили, скільки російських військових перебувають у Білорусі і чи достатньо цього для наступу
Сьогодні, 07:08
Схожі новини
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
01 лютий, 08:56
На війні в Україні загинуло 125 510 росіян На війні в Україні загинуло 125 510 росіян
28 січень, 10:27
Росія втратила на війні уже 117 770 солдат Росія втратила на війні уже 117 770 солдат
18 січень, 08:52
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
05 січень, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку 4 лютого
Сьогодні, 09:15
 0
ЗСУ відбили 9 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
 0
В Україні змінили умови іпотеки для молоді: головні нововведення
Сьогодні, 08:10
 0
Повідомили, скільки російських військових перебувають у Білорусі і чи достатньо цього для наступу
Сьогодні, 07:08
 0
Медіа
відео
1/8