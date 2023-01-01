Росія втратила 130 590 своїх солдат на війні в Україні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

- танків - 3218 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

- артилерійських систем - 2220 (+5) од,

- РСЗВ - 460 (+0) од,

- засоби ППО - 225 (+3) од,

- літаків - 294 (+0) од,

- гелікоптерів - 284 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),

- крилаті ракети - 796 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,

- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Загалом втрати росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення складають близько 130 590 військових вбитими.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,- танків - 3218 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,- артилерійських систем - 2220 (+5) од,- РСЗВ - 460 (+0) од,- засоби ППО - 225 (+3) од,- літаків - 294 (+0) од,- гелікоптерів - 284 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),- крилаті ракети - 796 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

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